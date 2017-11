Gir seg som rektor

Med nye oppgaver i sikte sentralt i folkehøyskolebevegelsen.

Gunnar Birkeland (62) setter ikke ny rekord i rektorstolen. Omland var rektor i 28 år, Sundvoll i 22 år, og Halvorsen i 20 år. Gunnar Birkeland går videre til andre oppgaver etter bare 16 år ved skolen.

– Når jeg nå har bestemt meg for å si ja til andre oppgaver, ser jeg jo også at det kan være sunt å skifte ledelse på skolen, sier Birkeland som fra neste høst har sagt ja til å stille som styreleder for Noregs kristelege folkehøgskolelag.

