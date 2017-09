Femårsflom i Flakksvann

Tovdalselva er denne uka mektig stor, og elva går flere steder over sine bredder.

Tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at det i Flakksvann tirsdag kveld klokka 19.30 var en vannføring på 584 kubikkmeter per sekund. Til sammenlikning var vannføringa de to siste ukene i juli knapt over 10 kubikkmeter per sekund. Onsdag morgen klokka 08.00 har vannføringa sunket til 519 kubikkmeter per sekund.

NVEs flomverdier for målestasjonen i Flakksvann er beregnet ut fra data fra 1900 til og med 2015. Ifølge NVE tilsvarer femårsflom på stedet 539 kubikkmeter i sekundet, mens tiårsflom er 645 kubikkmeter per sekund.

Direktoratets prognoser for de neste tre dagene tilsier minkende vannstand i Tovdalsvassdraget.