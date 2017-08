Barnekoret klar for høsten

Tirsdag 29. august starter Birkeland Barnekor med høstens første øvelse.

Brukerskapt innhold: Denne saken er skrevet av en av våre lesere.

Barnekoret er et tilbud til sangglade barn i alderen 6 – 10 år, det vil si barn som går i 1. – 4. klasse.

Den ukentlige øvelsen finner sted på Birkeland Bedehus hver tirsdag fra 17.30 til 18.30. De siste årene har medlemstallet ligget på 30 – 40 barn. I løpet av året har vi mange aktiviteter; vi synger på familiegudstjenester i Birkenes kirke, synger på basarer på Birkeland bedehus, reiser på dagstur og har konsert med et annet barnekor, lager konsert sammen med en spesiell gjest med mer.

Barnekoret er også et koselig og sosialt treffpunkt hvor vi har leker og konkurranser. Av og til har vi også litt frukt og godteri på øvelsen. Men først og fremst er Birkeland Barnekor et sted der vi synger og lærer nye sanger. Vi håper at mange tidligere medlemmer kommer til tirsdag, og selvfølgelig håper vi på mange nye medlemmer denne høsten. Velkommen!

Innsendt av Reidar Sløgedal