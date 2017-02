«Hjemmeseire» på Bortelid

Skiskytterne i Birkenes IL lot ikke gjestfriheten ta overhånd da klubben arrangerte landsdelsmesterskap (LM) på Bortelid i helga. Fire gull og flere sølv og bronse ble med i bagasjen hjem til Birkenes.

Arrangørklubben stilte med totalt 26 utøvere, blant dem ni nybegynnere, på normalprogrammet lørdag og sprinten søndag. For årsklassene fra 13 til 16 år er LM ett av de viktigste rennene i sesongen. Her møter de løpere fra andre klubber i Agder og Rogaland som stadig figurerer i toppen av resultatlistene i nasjonale renn.

Gode 16-åringer

Den største prestasjonen sett med lokale øyne sto Martin Uldal for. På normalen var han uheldig på standplass og måttenøye seg med en 5. plass. På sprinten plukket han derimot ned ni av ti blinker og henviste den ellers så seiersvante Eirik Idland til sølvplass på sprinten i 16-årsklassen. Figgjo-løperen har vært den mestvinnende i Norge i dette årskullet i en årrekke.

Arne August Dalene i samme årsklasse var imidlertid ikke mye dårligere. 19 fulltreffere av 20 mulige ga sølv på normalen. På sprinten skjøt han fullt hus og ble belønnet med bronse. Liv Marthe Aas fulgte godt opp i tilsvarende jenteklasse. Med syv treff og god fart i sporet tok hun en 2. plass på normalprogrammet. Sesongens hittil beste prestasjon leverte hun på sprinten med ni treff og seier i en tøff jenter 16-klasse.

Gull, sølv og bronse

Junior- og seniorklassene var noe amputert, da endel løpere valgte å lade opp til neste runde i Norgescupen som går i Steinkjer kommende helg. Lars Reiten hadde derfor ikke all verdens konkurranse i eldste juniorklasse (20-21).

Han gjorde likevel et godt renn på sprinten med fullt hus, og kunne dermed notere nok et medlemskap i Nullerklubben. I 18-årsklassen var konkurransen hardere, uten at det lot til å plage Thor Arild Aas nevneverdig. Vegdølen tok sølv på normalen og gull på sprinten, til tross for noe varierende skyting.

Det kan også sies om kusine Siri Aas, som tok 4. plass på normalen og sølv på sprinten i tilsvarende jenteklasse. Magnus Aamlid tok bronse på normalen og sølv på sprinten i 19-årsklassen, også han uten å overbevise på standplass.

Gode prestasjoner

Erlend Dalene, Herman von Der Ohe og Andreas Aas i gutter 14 år gjorde alle gode enkeltprestasjoner, men nådde ikke helt opp denne gangen. Blant nybegynnerne var det flere som viste lovende takter ved å skyte fullt hus både lørdag og søndag, mens Oskar Dalene i den urangerte 12-årsklassen gjorde et godt løp med god fart på skiene.

Styret og trenerne er naturlig nok godt fornøyde med medaljefangsten og ikke minst med at klubben for første gang på flere år har mange nye, unge og lovende skiskyttere. Men uten velvillige voksne hadde det ikke blitt noe av verken trening eller renn, understreker trener og leder Olav Aabel.

Han vil gjerne benytte anledningen til å takke alle som bidro til at årets LM ble et arrangement av det vellykka slaget.

– Vi er nå en stor gruppe, både voksne og utøvere, som har det trivelig på renn, og alle er med når vi arrangerer, sier Aabel.