Tur med Retur på Tveide

Stor søppelfangst på rundtur på Tveide.

«Tur Med Retur» er en ryddedugnad organisert av TINE, Hold Norge Rent og Cecilie Skog, der meningen er å plukke søppel en kommer over mens en er på tur. Søppel som blir liggende gjennom vinteren brytes ned til bitte små biter, som gjør det vanskelig å rydde når våren kommer.

Søndag 22.september var det dugnader over hele Norge og barna på Tveide var ikke vanskelige å be. Turen gikk langs Lina og rundt Grasham, og utbyttet var skremmende stort. Jentene plukket både smått og stort, og undret seg mange ganger over alt de fant i grøftekantene … Etter en liten time var posene våre fylt til randen.

Det blir nok ikke siste «tur med retur» for denne gjengen, men det er plass til flere! Neste gang du går på tur, ta med deg søpla du kommer over. Ta en «Tur med Retur» du også!

Tatiana Krause