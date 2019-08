Tigging i Birkenes

Er det slik vi vil ha det?

Handlelisten fordeles broderlig mellom de to bra dagligvarebutikkene vi har her på Birkeland.

Nylig satt én tigger utenfor hver butikk. Strategisk riktig plassert, i regnet, rett på fortauet.

Med hver sin plakat. Utformet på samme måte.

På parkeringsplassene stod flere utenlandsregistrerte biler. Tilhørende turister som stopper for å besøke oss og oppleve et norsk bygdesamfunn på sitt triveligste.

Jeg lurer på hvilket inntrykk de samme turistene reiser hjem med, etter å ha gått i bue rundt de utenlandske tiggerne for å komme inn i forretningene?

Hvis tiggerne er her på lovlig grunnlag, har de formodentlig en viss form for stønad til livets opphold.

Hvordan skal man da oppfatte at de setter seg i regnet. På fortauet. Og i skrevet tekst forteller at de ikke har penger, og lider nød på en måte som fører dem ut i tigging?

Jeg oppfatter det som en fornærmelse mot Norge, mot lokalsamfunnet de tigger i og mot hele det etablerte systemet, hvor skattebetalerne ufrivillig bidrar til tiggernes livsopphold, at de forteller oss; – ”Vi vil ha mer”!

Mens juristene gyver løs på regjeringens forslag om tiggerforbud og Senterpartiet trakk sin støtte til forslaget, har vi fremdeles mulighet til å vedta et tiggerforbud i de respektive kommune.

Sitiat: «Det er en viktig del av det lokale selvstyre at kommunene gis adgang til både å stanse og regulere tigging dersom virksomheten får et for stort omfang, bringer med seg uorden og kriminalitet eller skaper utrygghet»

Normalpolitivedtekt for kommunene – Utdrag fra Politidirektoratets rundskriv 2018/002 av 13. februar 2018

Hjemmel for kommunal politivedtekt kommer frem av lov om politiet av 4. august 1995 nr. 53 § 14 første ledd: «…om forbud mot eller nærmere vilkår for tigging på offentlig sted eller fra hus til hus. Det kan fastsettes at den som vil tigge, må melde seg for politiet på forhånd»

Fædrelandsvennen skriver at politiet nylig har avslørt at tiggerne i flere tilfeller også selger narkotika. Da er det på tide å ta grep!

Vi skal ikke bidra til at bygdas ungdommer tilbys narkotika, ei heller at folk som allerede sliter med rusmisbruk, får et tilbud de bør forskånes for, på sin vei tilbake til samfunnet.

Birkenes Frp kommer til å fremme forslag om forbud mot tigging ved første anledning.

Så gjenstår det å se hvorvidt de andre partiene vil støtte oss.

Nina Bordwich Gramel

Birkenes Frp