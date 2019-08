Taulek i skogen

Hvem som vinner Friluftslivets Ildsjelpris avgjøres av folket. Torsdag åpnet SMS-avstemningen som avgjør om det er Wenche Flaa Eieland fra Birkenes kommune som blir vinneren.

Friluftslivets Ildsjelpris ble opprettet for å hedre de mange frivillige som hver dag står på for friluftslivet. Det være seg å sette opp turskilt, legge skispor, arrangere turer, eller stå på for at barn og unge skal ha gode fritidstilbud landet over.

Blir det Wenche Flaa Eieland fra Birkenes kommune, Håkan Billing fra Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus og Kjellrunn Skjerve fra Innherred Turlag som blir lest opp som vinner av Friluftslivets Ildsjelpris 1.september? Det er det opp til folket å avgjøre. Alle de tre finalistene får pengepremier som de vil bruke til gode friluftslivstiltak i sine lokalmiljøer.

– Pengepremien tenker jeg å bruke på noe som kommer barn og unge lokalt til gode. Det hadde vært flott å få til et taulek-område i skogen i nærheten av en av gapahukene vi har på Flakkheia. Så pengepremien kan være med på å få realisert dette i samarbeid med speidergruppa, sier Wenche Flaa Eieland om hva hun vil bruke sin pengepremie på.

Mens det allerede er kjent at juryen har tildelt Friluftslivets Hederspris for 2019 til vertskapet ved Glitterheim turisthytte, er det avstemning via SMS som avgjør hvem som vinner Friluftslivets Ildsjelpris.

Både hedersprisen og ildsjelprisen blir utdelt på festivalen «Friluftsliv for alle» på Friluftsmuseet Stenberg på Toten søndag 1. september. Prisutdelingen er en del av Friluftslivets uke, som går fra 31.august – 8. september.

Fra torsdag 1. august kl. 08.00 til torsdag 28. august kan man stemme på sin ildsjelfavoritt via SMS. Det er gratis å stemme, og man kan stemme så mange ganger man ønsker. Obs; Man bør sjekke med sin telefonleverandør om de tar betalt for å sende SMS til et spesialnummer.

– Friluftslivet i Norge er helt avhengige av ildsjeler som bruker av sin tid, og deler sin entusiasme. Denne prisen er vår måte å gi en takk til ildsjelene, og viser hvor viktig deres bidrag er. Den er viktig ikke bare for friluftslivet i seg selv, men for alle som blir positivt berørt av ildsjelenes innsats og engasjement, sier juryleder Dag Kaas.

Slik stemmer du

Send SMS med Ildsjel 1, 2 eller 3 til 26444.

Kandidat 1: Wenche Flaa Eieland (64), Birkenes kommune

For å stemme på Flaa Eieland sender du SMS med: Ildsjel 1 til 26444.

Kandidaten beskrives som en positiv og sprudlende person, som inspirerer alle aldersgrupper til å være i naturen. Hun leder vandregrupper både sent og tidlig, i et stort turløypenett i kommunen. Kandidaten jobber som kulturleder i Birkenes kommune, og er svært aktiv innen folkehelse, og har som motto at «alle skal med». Flaa Eieland har tatt initiativ til «Toppturer i Birkenes», med klippekort og registreringsbøker på hele 13 fjelltopper i kommunen. Det er også Flaa Eieland som, i god tradisjon fra sin far, Thomas Flaa, har videreført Heimdalsløpet, et populært turskirenn i kommunen.

Kandidat 2: Håkan Billing (66), Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus (NOFOA)

For å stemme på Billing sender du SMS med: Ildsjel 2 til 26444.

Kandidaten har vært leder av NOFOA i en årrekke. Han har gått i bresjen for å gjøre lavterskel-fugleopplevelser tilgjengelig for allmenheten. Han har oppvist stor kreativitet, og har en sjelden energi i arbeidet med å arrangere turer i distriktet i, og rundt, hovedstaden. Billing er ansvarlig for en rekke store arrangementer i Oslo-området, og står blant annet for fuglekikking i Oslo sentrum, og beskrives å ha en entusiasme og et humør som smitter og motiverer de rundt han. For kandidaten er det viktig å legge til rette for lett tilgjengelige fugleturer i den nære naturen – noe som har gitt tusenvis av mennesker aha-opplevelser. Han er en fremragende representant for friluftslivets tre viktige dimensjoner: Naturopplevelse, naturkunnskap og folkehelse.

Kandidat 3: Kjellrunn Skjerve (75), Innherred turlag

For å stemme på Skjerve sender du SMS med: Ildsjel 3 til 26444.

Kjellrunn har vært en ildsjel for friluftslivet i Levanger kommune, og ellers i Nord-Trøndelag i mange år, og var svært engasjert i Friluftslivets år i 2015. Hun har vært turleder på mang en tur, både for den eldre og yngre garde – sommer som vinter. Kandidaten har tidligere vært leder for Innherred Turlag, hvor hun var med på å starte Barnas Turlag, og er aktiv i vedlikehold av hytter. Dugnadsinnsatsen har vært stor når det gjelder idrettslag og ikke minst i Nord-Trøndelag Turistforening, hvor hun også har sittet i styret. Kjellrunn Skjerve er i dag sterkt engasjert i veteran-satsingen i Innherred Turlag, og ble i 2014 kåret til årets ildsjel i Levanger kommune.

Prisen eies og deles ut av Norsk Friluftsliv og festivalen «Friluftsliv for alle»

Juryen består av: Dag Kaas (leder), Berit Lein (Miljødirektoratet), Lars Sponheim (fylkesmann i Hordaland), Trond Berg (programskaper i NRK), Jan Bøhler (stortingsrepresentant AP), Ingjerd Schou (stortingsrepresentant H), Arne Nævra (stortingsrepresentant SV), Kjell Haugen (festivalen Friluftsliv for alle), Arne Danielsen (sekretær).