Tap i tett oppgjør

Birkenesdamene i fotballens 4. divisjon måtte tåle et knepent tap i høstens andre serierunde. Trener Trond Endresen er imidlertid ikke spesielt skuffa.

– Det er høyt nivå og en bra kamp av to lag som føler litt på hverandre, forklarer BIL-treneren etter ettmålstapet borte mot Gimletroll 2 torsdag kveld.

Birkenesingene er litt vel gavmilde, mens Gimletroll er ditto effektive i begynnelsen av hver omgang, og legger grunnlaget for seieren med scoringer etter fire og 49 minutters spill. Mellom de to scoringene reduserer Birkenes ved Christina Stray Imenes som putter en keeperretur etter et kanonlangskudd av Tonje Strigen Reiersølmoen i nettet.

– Siste halvdel av første omgang synes jeg vi er best. Det er vi som vinner duellene og det er vi som trykker dem bakover, forteller trener Trond Endresen.

Optimisme i pausen

Optimismen er derfor stor i BIL-garderoben i pausen.

– Vi går ut i andre omgang og tror dette skal gå greit, men det ligger liksom noe skummelt i lufta helt fra avspark, og vi slipper dem for lett til etter bare fire minutter av denne omgangen også, forteller BIL-treneren.

Utover i omgangen går birkenesjentene litt tomme. Det utnytter hjemmelaget til å legge på til 3-1. Da tror de fleste at løpet er kjørt. Men birkenesingene kjemper seg tilbake i kampen og får sin redusering når det gjenstår fem minutter av ordinær tid. Igjen er det kaptein og toppscorer Christina Stray Imenes som er frampå, denne gang med tåa på et langt oppspill som tuppes inn i lengste hjørne.

Roser tidligere elev

Helt på tampen av kampen har hvittrøyene en gyllen mulighet til å sikre seg ett poeng, men Stray Imenes’ skudd går i nettveggen.

– Men Gimletroll har et par kjempesjanser rett før, så det svinger begge veier, innrømmer Endresen.

Når laget hans først går på et tap synes han det er hyggelig å konstatere at Gimletrolls og banens beste – etter hans mening – er en tidligere BIL-elev.

– Karoline Birkeland var veldig god idag, fastslår BIL-trener Trond Endresen.

Kampfakta Gimletroll 2 – Birkenes 1 3-2 (1-1) Bane: Prestheia kunstgress Mål: 1-0 (4), 1-1 (40) Christina Stray Imenes, 2-1 (49), 3-1 (76), 3-2 (85) Stray Imenes BILs lag (1-4-2-3-1): H. Ohrvik – S. Ohrvik, M.K. Holthe Rismyhr, S.A. Sørlien, J. Sørlien – H.S. Aronsen, H. Helleland – E. Nordanger, T. Strigen Reiersølmoen, H. Mollestad – T. Hjorth Hye. Benytta innbyttere: E. Aanesland, C. Stray Imenes. T. Birkeland, L. Bergstrøm Kristengård. Birkenesavisas spillerbørs 3 poeng – Siri Anette Sørlien 2 poeng – Hanne Helleland 1 poeng – Maren Kristine Holthe Rismyhr