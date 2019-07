Sommer på Grasham

Tross regnbyger, var det folk å finne på bygdemuseet på Grasham også den tredje og siste museumsøndagen i ferien.

– Det har vært stille, men et par barnefamilier har vært innom, sier styremedlem Inger Slågedal om oppmøtet denne søndagen.

Under sesongåpningen et par uker tidligere var kafeen stappfull av besøkende. Søndagen etter var det også bra oppmøte, men denne søndagen er det litt stillere.

– Hadde vi hatt litt bedre markedsføring, så hadde det kanskje vært flere som hadde tatt turen ut, fortsetter Slågedal.

Hun har ikke før sagt det, så renner det på med folk, og snart er det halvfullt i kafeen i Åsmund Knutson-salen.

– Alt i alt har det vel vært en god museumsommer, medgir Slågedal.

Smiing

I smia finner vi familien Lyngroth fra Froland. Her er det mulig for barna å smi seg et lite spikersverd med god hjelp av museumsmed Marcus Rønning, som har gått smedlinja på videregående skole på Dovre. Det er tredje året Rønning jobber i smia på Grasham. Han ser ingen grunn til å slutte med det.

– Jeg vil absolutt fortsette med smiing og også med jobben her, fastslår 19-åringen.

Han begynte å smi fordi han hadde lyst til å lære å lage egne ting, i stedet for å måtte kjøpe dem på butikken.

– Det er jo mer stas å kunne ha med seg redskaper man har laget selv når man for eksempel skal på tur, sier han.

Smeden har fått god hjelp på veien. Blant annet av tidligere museumsleder og kunstsmed Steven Carpenter.

– Han lærte meg teknikker og ga meg et skikkelig grunnlag for arbeidet videre, forteller Rønning.

Flere temadager

Det er i kafeen vi finner de fleste besøkende. Her er det mulig å kjøpe seg noe godt å spise eller drikke.

Ida Tveide har sommerjobb i kafeen og trives med det.

– Det er gøy, men litt kjedelig når det ikke er så mange folk, må hun innrømme.

Rett i nærheten sitter Slågedal og rører i ei gryte med rømmegrøt. Hun forteller villig om ting som skal skje videre for museet.

– Vi skal ha et par temadager utover høsten også, lover hun og nevner blant annet en kompedag som vil være på kulturminnedagen i september.

Det er også planlagt en temadag i oktober, men her er ikke temaet fastsatt enda.