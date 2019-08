Det er valgkamp og i den forbindelse så dukker det alltid opp nye og spennende forslag.

Et av årets forslag er gratis skolemat. Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet, har frontet denne saken. Saken er god. Et felles varmt måltid er næringsrikt og det skaper samhold å spise sammen.

Men, som med alle slike populistiske forslag så kommer jo spørsmålet. Hvem skal betale? Ettersom dette er et lokalvalg så er det naturlig for meg å stille spørsmålet til Arbeiderpartiets lokale ordfører, Anders Christiansen.

Anders, hvordan tenker du å gjennomføre dette i Birkenes kommune? Jeg har et annet forslag som vil gi mange av de samme resultatene. Hva om man tilbyr gratis frokost til de elevene som ønsker det. Man betaler en miljøarbeider for å komme på jobb en time før. En kostnad på fem ekstra timer per skole per uke.

Miljøarbeideren setter frem litt brød, litt enkelt pålegg, yoghurt og frokostblanding. Elevene har tilgang til maten i 30 minutter før skolen starter. Det betyr at elever som kommer med bussen kan ta seg en skive mens de venter på at skoledagen skal begynne.

Elever som ikke rakk frokosten hjemme, kan ta seg ei skive før de springer til timen. Elever som av ulike årsaker ikke har med seg niste kan smører seg ei niste til lunsjen. Dette forslaget har mange av de samme resultatene som Arbeiderpartiets forslag, den eneste forskjellen er at forslaget fra Fremskrittspartiet koster en brøkdel av prisen.

Stem Frp 9. september.

Martin Konstali

Birkenes Frp