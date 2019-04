Selger gjerne resten

Frikirka kvitter seg gjerne med den sørlige delen av motellet.

– Banken har trukket seg fra planene om å benytte den sørlige delen av motellet, og dermed er det fritt fram for andre interessenter. Enten skal denne delen selges, eller så leier vi den ut, sier Vemund Ruud til Birkenesavisa.

Birkeland frikirke er i sluttspurten med å ferdigstille oppussinga av menighetens lokaler i nordenden av det gamle motellet på Strøget. Frikirka eier hele bygget, man har ingen planer for den sørlige delen. De har verken råd eller behov for å anvende området.

– Potensielt kan dette bli 1.000 kvadratmeter over fire etasjer på det som må være Birkelands fineste tomt. Vi er avhengige av å få inntekter på denne delen av motellet, sier Ruud.

Det har i lang tid vært mer eller mindre konkrete planer for den sørlige delen. Birkenes sparebank hadde en opsjonsavtale, og har utarbeidet en mulighetsskisse for et nytt bygg på stedet. Nå har menigheten fått beskjed at banken ikke går videre med planene.

– Jeg skulle ønske dette ble det planlagte innovasjonshuset. Vi ønsker å lage en vrimleplass sentralt på Birkeland, med folk i ulike aldre. Her kan man få til mye, også utover det vi nå har pusset opp, sier Ruud.