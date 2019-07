Populær badeplass

Bare få minutter unna Birkeland sentrum finner du Birkelands mest populære badeplass.

Her er det nesten alltid folk å finne uansett tid på døgnet. Både små og store pleier å ta turen til Berse på sommerens varmeste dager. Blant dem er Reidun Birkeland.

– Kommunen har lagt det så fint til rette her, spesielt for barna, sier Birkeland, som er tydelig fornøyd med badeplassen.

Hun bor rett i nærheten, og om sommeren pleier hun ofte å bade en gang om dagen.

Liker å hoppe

Også den litt yngre generasjonen velger Berse når de føler for et bad. Kasper Bjelland på snart elleve år, liker godt å bade her. Etter at de flyttet til sentrum fra Håbbesland har han badet her oftere.

Kasper liker best å hoppe og gjøre diverse triks fra stupetårnet som ligger et steinkast fra stranda. Heller ikke her er det unormalt å møte folk.

Stupetårnet er nemlig en populær møteplass for både ung og litt eldre ungdom. Men det er ikke alle som reiser til Berse for å bade. Fetteren til Kasper, Marco Elias, liker best å holde på i sanda der han kan leke med biler.

Kaldt

Marie Sibel Özcan og Oda-Emilia Ivarson Hansen tar gjerne turen til Berse for en svømmetur, ofte etter de har vært på fotballtrening. I fjor badet de mest i Tovdalselva, som også er en populær badearena blant birkenesinger, men i år har vært litt i kaldeste laget.

– Det er varmere i Berse enn det er i elva, forteller jentene.

Dette er det nok flere som tenker, for dette er ikke første gangen det har vært fullt på stranda i Berse denne sommeren.