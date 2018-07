Klart for årets varmeste

Sydenvarmen fortsetter i Sør-Norge og fredag kan vi få årets varmeste dag. Lørdag er det derimot meldt kraftige regnbyger med lyn og torden.

Sydenvarmen fortsetter og fram mot helgen er det meldt høye temperaturer i hele Sør-Norge.

Men nå ser det ut til at bøndenes bønner er hørt, for til helgen kommer det nemlig noe så sjeldent som nedbør.

– Det kommer regnbyger inn fra Sverige som etter hvert vil dekke hele Sør- og Østlandet. På lørdag vil det være snakk om ganske kraftige regnbyger med en del torden, og da vil temperaturen synke ned mot 20 grader, sier statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes til NTB.

Tørkekrisen i landbruket og skogbrannfaren kan derimot ikke friskmeldes riktig enda, skal vi tro Moxnes.

– De kommende regnbygene vil ikke by på noen kjempemengder nedbør, og det tar nok lang tid før vi blir kvitt skogbrannfaren. Nå er det så tørt at vi trenger enda mer regn enn normalt for at situasjonen skal stabilisere seg, sier hun.

Årets varmeste dag

Det har vært en usedvanlig tørr sommer og varmerekorder har blitt registrert over hele landet. Ikke siden 1947 har Norge opplevd maken og landets grunnvannsnivå er på et kritisk lavt nivå.

Fredag denne uken kan den sørlige delen av landet forvente enda flere rekorder.

– Fredag kan vi ligge an til å få årets varmeste dag, faktisk, med temperaturer godt opp på 30-tallet. Så det blir siste krampetrekning før vi får et gjensyn av den mer vanlige norske sommeren som vi er vant til, med litt mer normale sommertemperaturer og skiftende vær, spår Moxnes.

Resten av landet

Fra torsdag av vil det etablere seg et høytrykk i Nord-Norge, og det går mot en veldig fin helg i nord, med temperaturer godt over 25 grader.

– Det blir gode temperaturer i alle de tre nordligste fylkene og der setter de nok stor pris på sol og oppholdsvær, sier Moxnes.

Kraftige byger rammet tirsdag Trøndelag, og nedbøren vil fortsette onsdag, før temperaturen stiger igjen mot helgen.

– I Midt-Norge blir det en del nedbør onsdag, men dette vil raskt passere og fra torsdag til lørdag ser det ganske lovende ut. På fredag og lørdag kan det bli svært gode temperaturer med opp mot 30 grader, sier hun.

Også på Vestlandet blir det noen solfylte dager fremover, med temperaturer opp mot 27 grader på torsdag og fredag, før regnet gjør comeback til helgen.

– På lørdag vil det komme litt regnbyger, med litt lavere temperaturer fra og med søndag. Det vil ligge å vippe rundt 20 grader, spår Moxnes.