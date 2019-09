Millioninvestering full av vann

Kommunen har lagt 13 millioner kroner på bordet, og mangedobler drikkevannsberedskapen.

– Som vannverkseier er drikkevannsforskriften viktig for kommunen. Den pålegger oss en del ansvar som vi må oppfylle. Vi skal levere tilstrekkelige mengder vann til enhver tid, sier Ingvild H. Wangen, fagansvarlig for vann og avløp i Birkenes kommune.

Før sommeren gikk kommunen i gang med å teste det nye høydebassenget på Natveitåsen, og 1. juli var det fylt opp og klart til bruk.

– Tilstrekkelig mengde vann er et litt svevende begrep, men før det nye høydebassenget hadde vi bassengkapasitet på elleve timer med normalt forbruk. Sommerstid er det da bare snakk om fire timers kapasitet dersom vannverket stopper, sier Wangen.

Kommunens nye høydebasseng har kosta rett i overkant av 13 millioner kroner. Dersom vannverket i dag stopper å hente opp vann fra grunnvannsbrønnene under Flakksvann, har kommunen nå kapasitet til å forsyne befolkninga i 36 timer.

36 timer reserve

– Ved en boligbrann måtte brannvesenet før springe rundt å be naboene ikke bruke vann slik at de hadde nok vann til å slukke. Da er det tydelig at vi i ikke leverer tilstrekkelig mengde til enhver tid. Med 36 timer er reserven akseptabel, sier Wangen.

Det er primært for å styrke leveringssikkerheten at høydebassenget på Natveitåsen er bygget, og det er flere fordeler med et høydebasseng på motsatt side av sentrum for det gamle.

– Høydebassengene fungerer som utjevningsbasseng, og det betyr at vi ikke trenger å dimensjonere vannverket for maksimalt forbruk. De gir oss også stabilt trykk, og sikrer at vi kan forsyne Birkeland sentrum ved brudd i nettet, sier Wangen, og slår fast:

– Dermed blir færre abonnenter berørt om vi får brudd på en vannledning.

En uke å fylle

Selve bassenget på Natveitåsen har kosta 3,5 millioner kroner, mens grunnarbeidet 4,6 millioner kroner. I tillegg kommer noen millioner til blant annet prosjektledelse, prosjektering, rørleggerarbeid og deponering av sulfidholdig masse.

– I mars starta arbeidet med å kle betongen med tre, og måneden etter starta vi testkjøring. Det tar tid. Det tar en uke å fylle bassenget opp, og så må det stå en uke for å se om det er tett. Så må det tappes ned og opp, og desinfiseres, sier Wangen.

Selve betongelementene er støpt hos VA-Tek i Rogaland og frakta til Natveitåsen. Det var Birkeland Grunn og Betong (BGB) som hadde jobben med å bygge høydebassenget, før de ble kjøpt opp av TT Anlegg som har sluttført arbeidet med kommunens nye millioninvestering.