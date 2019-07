Løp fra Rennehaven

Sesongavslutning og klubbmesterskap i orienteringsgruppa.

Tradisjonen tro avslutta orienteringsgruppa i Birkenes idrettslag vårsesongen med klubbmesterskap og sosial sammenkomst med grilling etter at mesterskapet var avgjort. Over 30 ø-løpere o-løpere fra fire til over 70 år stilte til start.

Klubbmesteren får æren av å arrangere neste års mesterskap. Sigurd Svaland Aas vant i 2018 og derfor stod han for løypene i år. Samlingsplass var på den fine lekeplassen i Rennehaven. Løypene var lagt i skogen sør for skolen ned mot Tveide og Vassbotn.

Noen og enhver fikk noe å teste o-teknikken på. I den lengste løypa var det spesielt en post i ungskogen nord for Vassbotn som skapte noe bry og her var det flere som la igjen verdifulle minutter.

Til slutt var det Asgeir Reiersen Jensen som gikk av med seieren i den lengste løype tett fulgt av Espen Birkenes. I mellomløypa delte Kristian Birkeland og Mari Reiersen Jensen seieren med Marie Dugstad like bak.

Nybegynnerne Eline Mathisen, Astrid Vehusheia Andersen, Lars Mathias Eftestøl og Eivind Ånesland kom seg alle godt rundt nybegynnerløypa.

Etter en god pause med grillmat og is var det supersprint som stod for. Flere postenheter var satt opp i ei løype rundt lekeplassen. Kristian Birkeland fikk til slutt raskeste tid. Fire år gamle Astrid var nok den aller ivrigste og hadde utallige runder i løypa.

Ikke sommerferie

Selv om det nå er sommerferie er det ikke sommerferie for ivrige o-løpere. Sankthanshelga gikk Sørlandsgaloppen i skogene rundt Skien og her var Birkenes representert. Lars Birkenes debuterte i storløp i 11-12-års klassen med så gode plasseringer som nummer 10 og 14.

Emil Nygård startet med en 12. plass i sprintløpet i 13-14 årsklassen på fredagen. Neste dag avanserte han til en 9. plass og var med det nummer 10 etter 2 dager og kunne starte med GPS-sender på ryggen slik at publikum hele tida kunne følge med hvordan han tok seg fram i skogen.

Med en liten bom underveis ble han til slutt nummer 10 i den jevne klassen. Trygve Løland stakk av med seieren blant gubber over 70 år på lørdagen. På søndagens løp lagde han en post litt vel vanskelig og tapte veldig mye tid på det og havna lenger ned på resultatlista.

Siste helg i juni var det den store O-festivalen som stod for tur. Trygve Løland markerte seg igjen med en start 2. plass, bare 30 sekunder bak vinneren på lørdagens løp og på søndag ble han nummer 3..

I sommer er det ellers løp i Kristiansand hver uke og flere muligheter innenlands og i utlandet. Det er mange muligheter for å bruke orienteringskunnskapene i sommer. I Birkenes er kulturorienteringa et godt alternativ.

Bjørn Stormoen