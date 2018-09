Mesterskap for to fylker

Full fart i KM-Stafett på Vassbotn ved Ogge.

Oreinteringsgruppa i Birkenes arrangerte kretsmesterskap i stafettorientering for både Aust-Agder og Vest-Agder søndag 2. september fra Vassbotn sør i Ogge. Deltakerne fikk en flott dag med fartsfylte løyper.

Familien Ivarson på Vassbotn stilte hele gården sin til disposisjon for o-løperne denne søndagen. Løperne passerte rundt hovedhuset to ganger og både kiosk og sekretariat var plassert rett foran hovedinngangen.

Områdene rundt huset ble i tillegg både parkeringsplass og samlingsplass/garderobe for o-løpere denne dagen.

Publikumsvennlige løyper

I stafettorientering benyttes såkalt «gafling». Det betyr at løperne på de ulike laga har litt forskjellige løyper på de ulike etappene, men at alle lag etter siste etappe har hatt alle de samme postene og strekka.

Det nyter derfor ikke å putte kartet i lomma og henge på antatt bestemann, da går det garantert galt. Løperne passerte mål da det gjenstod cirka én kilometer av løypene. Publikum fikk dermed følge med løperne underveis og neste etappes løper fikk et varsel om at nå var det på tide å gjøre seg klar. Løypene var fartsfylte og postene ga god spredning mellom de ulike lagene.

Birkenes godt representert

Hele 46 lag stilte til start, fra lagkonkurranse for de yngste til klasser for godt voksne menn og damer. På tross av at arrangementet krevde en stor arrangørstab klarte klubben å stille med syv lag sjøl.

Tre lag i lagkonkurransen for de yngste med Ingeborg Ånesland og Linnéa Wersland, Sigmund J. Flaa og Lars Birkenes og Emil Nygård og Jonas Hauge fant alle postene raskt og sikkert og gjennomførte i rasende fart.

Guttelaget med Martin Reiersen Jensen, Johan Lindeberg og Erlend Sundsdal kapret bronsemedaljen i gutteklassen. Johan hadde beste etappetid på 2. etappe.

Tirsdagen etter var det tid for treningsløp fra samme sted. Da fikk alle prøve seg på nytt, enten i nye løyper eller i løypene for første gang.

Bjørn Stormoen