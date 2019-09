Ingen tydelige konstellasjoner

Flere partier vil ha en politisk plattform, men få vil avsløre hvem de vil samarbeide med.

– Samarbeidet de siste fire årene har fungert greit, og vi kan gjerne fortsette. Vi er likevel nødt til å se på valgresultatet, og høre med de andre. Vi vet jo ikke hvor store de ulike partiene blir, sier ordfører Anders Christiansen (Ap).

Etter å ha møttes til valgdebatt på Engesland og Herefoss var det mandag duket for debatt på Birkeland. Ei uke før valget blir politikerne spurt om hvem de vil samarbeide med, men de færreste av toppkandidatene vil oppklare situasjonen.

– Det er naturlig at vi samarbeider med de i nærheten, altså i sentrum og til høyre. Nå som det nærmer seg begynner man jo å bli litt nervøs. Noen snakker om en plattform, og for Høyre er jo det et like stort behov som de andre partiene kjenner på, sier Arild Windsland (H), og kommer med et ønske:

– Jeg har et ønske om at Senterpartiet skal komme tilbake i vår fold. Det er et veldig interessant parti.

Ønsker plattform

Senterpartiets Gyro Heia topper valglista til et parti i medvind, og selv slår hun fast at hun er ordførerkandidat. Hun ønsker en politisk plattform å styre på.

– Det er viktig for oss å få en plattform som vi kan bygge videre på, og som får et flertall. Denne plattformen skal være bærende slik at den ligger til grunn i det videre arbeidet. Jeg kan ikke si her hvem vi skal samarbeide med, men en plattform er viktig, sier Heia.

Ved sist valg ble det også varslet en plattform. Den har enda ikke sett dagens lys. Debattleder Thor Børresen er ikke snar med å påpeke nettopp det.

– Nei, den kom ikke på plass, men så har du heller aldri sett meg med roret, sier Heia.

Ønsker kvinne

Venstres Nertila Stringa er blant dem som gjerne kunne sett Heia som ordfører. Hun setter derimot seg selv først, og Christiansen som en god nummer to om hun må velge.

– Jeg er den beste kandidaten og vi trenger en kvinnelig ordfører. Det har man jo aldri hatt i denne kommunen før, og er på tide. Jeg heier derfor også veldig på Gyro, for vi trenger en kvinne, sier Stringa.

Den tredje kvinnen i panelet, Ruth Kylland Martinsen (MDG), har tidligere slått fast at hun ikke tror partiet får så stor oppslutning at hun er aktuell som ordfører. Martinsen håper på omtrent samme oppslutning som Fremskrittspartiet i dag har, med to representanter i kommunestyret.

– Vi er ganske åpne. Jeg kan stemme for alle som ordfører. Vi ligger jo nærme Høyre og kan samarbeide med dem, men det er jo ikke sikkert de vil. Forholdet har jo ikke alltid vært så hjertelig, sier Odd Gunnar Tveit (Frp).

Ønsker forutsigbarhet

– Kan vi risikere at du stemmer for en ordfører fra Arbeiderpartiet, spør Børresen.

– Ja, det kan velgerne risikere, sier Tveit.

Det samme ville nok Geir Colbjørnsen (KrF) svart om han ble spurt. Han har ordførerambisjoner, og han har ambisjoner om at partiet skal være med å styre de neste fire årene.

– Det er mange konstellasjoner som kan komme i stand etter valget. For oss som sentrumsparti er det en liten utfordring at vi blir stående i spagat. Vi har mange meninger innad i partiet, sier han, og legger til:

– Dette er et lokalvalg, og vi har hatt et godt samarbeid den siste perioden. Jeg er enig i at det er viktig med et godt og solid flertall. Det kan skape forutsigbarhet i styringa de neste fire årene. Vi ønsker å være med å påvirke og styre retninga.