Helligtrekonger søndag

Når slutter egentlig jula?

Mange vil nok si at tredje juledag er det over. Og har man tatt seg fri i jula er det iallfall over når man kommer til nyttår. Men i den kirkelige tradisjon er det annerledes.

Lenge var 6. januar helligdag selv om det ikke var søndag. Den dagen feiret kirken at vismennene kom til Betlehem med kongelige gaver. Dermed var det slutt på jula.

I Birkenes er det en lang tradisjon for at det på denne søndagen ikke er gudstjeneste i kirka. I stedet er det formiddagsmøte på bedehuset. Tradisjonen tro blir det møte søndag 6. januar kl. 11.00.

Da feirer vi helligtrekongers dag og tar vare på en gammel tradisjon. Vi får besøk av sogneprest Tor Svein Langås som er en kjent og inspirerende taler. Flott sanginnslag og Leaf Singers!

John Gunnar Raen