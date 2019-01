Gubber med piggsko

Gubbene snører på seg piggskoa på skaren.

Når skiføret fortsatt mangler, kan jo Frittgående Gubber bruke den lille snøen som er for å gå på skaren.

Som tenkt, så gjort! Det ble sendt ut invitasjon om tur, men med presisering om at alle måtte stille med piggsko eller brodder. Da mandagen kom var sju Gubber i alderen 69 til 86 år møtt opp på Tomta.

Aldersspennet var det samme som da Gubbene forrige mandag var på glattisen, men med en del utskiftninger i mannskapet.

Gubbene satte seg i bilene og kjørte til Tjønntveit. Herfra fulgte de løypetraseen til Trotto, over snødekte myrer, over en islagt Sandtjønn, bortom Li-eldhus og opp de bratte bakkene til Trottohytta. Her ble bålplassen rett sør for hytta tatt i bruk og medbrakt niste og kaffe smakte fortreffelig. Ja, så trivelig var det at en hel time gikk med til å fordøye maten og historiene.

Dette var en solskinnsdag av de sjeldne der himmelen hvelvet seg blå over heiene, og nordavinden holdt seg på god avstand. Den lille nysnøen ga et enda hvitere slør over landskapet. Det burde vært minst 20 Gubber med på en slik dag, mente alle sammen. «De vet ikke hva de går glipp av», var omkvedet.

Turen gikk så direkte over til Trolldalsvannet og fulgte turløypa derfra tilbake til Tjønntveit.

Ved «Det siste trollet fra Trolldalen» tok Gubbene et kort stopp for å vise sin ærbødighet og for å la seg avfotografere sammen med denne store skapningen.

Vel framme ved Tjønntveit kunne Trond opplyse at Gubbene hadde lagt bak seg 9,15 km. og forbrent 760 kalorier på denne turen. Da måtte jo konklusjonen bli at Gubbene hadde gått billig per kilometer.

Neste tur blir forhåpentligvis på ski, selv om en tur på piggsko absolutt var et godt alternativ.

Olav Heimdal