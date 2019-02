Gaupejakt i Aust-Agder

Det er åpnet for kvotejakt på gaupe igjen i et begrenset område som omfatter Åmli kommune i Aust-Agder og sju kommuner i Telemark.

Det skriver Fylkesmannen i Agder på sine hjemmesider. Kvoten er på fem dyr, hvorav ett voksent hunndyr.

Kvotejakta på gaupe i 2019 ble stanset i begynnelsen av februar etter at kvotene var fylt i alle jaktområdene. Det er nå åpnet for kvotejakt på gaupe i et nytt og avgrenset jaktområde fra og med 9. februar.

Jaktområdet består av kommunene Seljord, Kviteseid, Tokke, Nissedal, Fyresdal, Drangedal og Vinje i Telemark og Åmli i Aust-Agder.

Minst 15 gauper er skutt siden årets kvotejakt begynte 1. februar. Det viser tall fra Miljødirektoratets rovbase søndag. Gaupene er skutt i ti ulike kommuner, skriver Nationen.

Det er ikke åpnet for kvotejakt i de tre nordligste fylkene og heller ikke i Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold. I resten av landet er det åpnet for jakt.