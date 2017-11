Kutt-teori bekreftet

Obduksjonsrapporten viser at hesten fikk skåret øret av mens den var i live.

Det var fredag 27. oktober Ole Morten Vegusdal fant islandshesten Toa død på beitet i Vegusdal. Hesten manglet da det venstre øret. Nå er obduksjonsrapporten fra Veterinærinstituttet klar.

– Det konkluderes med tarmbetennelse som dødsårsak, og at øret er skåret av mens hesten var i livet. Om tarmbetennelsen skyldes forgiftning, og i tilfelle hva slags gift, vet man ikke, sier Vegusdal.

Uka etter hesten ble funnet død, kjørte Vegusdal den inn til Oslo for obduksjon. Resultatet som nå har kommet fra hovedstaden var som hesteeieren venta.

– En trenger ikke være ekspert for å se at øret er skåret av, og nå er det enda mer detaljert beskrevet i rapporten fra Veterinærinstituttet, sier han.

Ubehagelig invasjon

Vegusdal skal nå i et møte med politiet, og han er usikker på hva mer han som hesteeier kan gjøre i saken. Resten av hestene hans er på beitet som normalt, og overnatter inne i stallen.

– Det viktigste er at det nå er bekreftet at mennesker var involvert. Hesten ble tatt av dage, sier han.

– Hvordan er det å få bekreftet at noen har vært på beitet rett med huset, og skåret av øret?

– Det er ikke en særlig god følelse, for det er jo en slags invasjon, og det er ubehagelig, sier Vegusdal.

Han tror veterinærenes funn overrasker myndighetene, og påpeker at det tok lang tid før han fikk aksept for at hendelsen skyldes grov dyremishandling.

Uten spor

– Dette har vært målretta folk som skulle ha tak i det øret. De visste hva de ville. Det er tydelig at det finnes folk på Sørlandet som synes dette er greit å holde på med, sier han.

– Hva gjør det med deg?

– Det skaper nok stress både for oss og andre hesteeiere. Det er leit at folk blir bekymra for å ha hesten ute på beitet hele døgnet. Samtidig tror jeg de som har gjort det representerer et utrolig lite miljø, og at det slettes ikke er vanlig, sier Vegusdal.

Til Agderposten forteller Birkenes-lensmann Jorunn Hæstad at politiet står på bar bakke uten spor. Saken står dermed i fare for å bli henlagt.

– Det er alltid noen som vet noe, og det hadde vært fint om de som visste noe kunne tipse politiet, sier Vegusdal.