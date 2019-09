Fra matpakke til krydderkake

Kaka med rikelig smørkrem iblandet kaffesmak på toppen, smakte fortreffelig.

Helt overraskende fikk seniorgjengen på 18 turgåere servert skuffekake i matpausen ved «Mellom-hytta» – ei jaktbu oppe på heia ved Gauslå i Herefoss. Venke Uldal var den generøse baker og serveringsdame som gledet oss med eksklusiv proviant på torsdagsturen 29. august. Kaka ble servert på hvit serviett dekorert med et stort grønt blad som nok kan symbolisere det grønne skiftet i dagens heftige klimadebatt.

Turen startet nede ved Gauslåfjorden, nærmere bestemt ved skytebanen som ble brukt på 1950 og – 60 – tallet. Etter å ha passert bommen, fulgte vi den svakt stigende grusveien oppover lia. Guiden vår på turen, Gunnar Flakk, ba oss stoppe et øyeblikk halvveis oppe i kleiva og gjorde oss oppmerksomme på stedet like ved der den siste ulven i Birkenes ble skutt i 2004. Det råder usikkerhet om hvor det døde dyret havnet siden.

Etter en lang hvilepause, noen sittende på bakken, andre på stokker og stoler utenfor «Mellom-hytta», fikk vi tilbud om en ekstra spasertur, – omkring en kilometer videre. Noen av oss lot oss friste og fikk som belønning fra toppen av heia se Gauslåfjorden nede i dalen og så nordenden av Store Ljosvatnet. Fra terrassen på ei hytte like i nærheten hadde vi fantastisk utsikt over dette store vannet som strekker seg i nord-sørlig retning. Tilbake til resten av flokken gikk så alle i samlet tropp nedover bakkene til bilene igjen. Vi takket Gunnar og hverandre for en hyggelig marsj i sensommerlig skogsterreng på Gauslå.

Knut Geir Aas