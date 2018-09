Naturopplevelser på tampen

Sommer på hell med kulinarisk avslutning.

Kalenderen viste 23. august og termometeret 20 plussgrader klokka 10 på formiddagen, et tegn på at den varme sommeren ikke var over, om enn på hell. Bygdefolk samlet seg på Tomta, og det så ut til at oppslutningen om seniorturen denne torsdagen skulle slå alle rekorder.

De gamle veteranene var som vanlig på plass, men i tillegg ble nye rekrutter ønsket velkommen og innlemmet i turgruppa. En bilkortesje med totalt 33 personer gikk veien til Mosfjell og videre ned til gården Refstad med parkering like ved Refstadvannet, 187 meter over havnivå.

I samlet flokk ble vi av kjentmann Gunnar Gyberg guidet på den 1.200 meter lange bomveien mot Djupedalen, en gård vakkert beliggende ved Djupedalsvannet. Underveis på var vandring stoppet vi opp og Gunnar fortalte om hytter i området, Halvveiskleiva og Ovnen nede i Skinnerdalen.

Vi fikk høre om ei fjellhule oppe i skråningen som var vanlig å besøke ved påsketider. Den gamle grusveien opp til Berkevannet ble anlagt av far til Gunnar for tømmertransport etter at det ble slutt på tømmerfløting. Fløting var i tidligere tider den vanlige måten å frakte tømmer.

Fra de omkringliggende vannene Mørkelivannet, Berkevannet og Refstadvannet ble tømmer i store mengder fløtet til Djupedalsvannet og videre nedover Dikeelva via Vrangefoss og Flakke Loner til Flakksvann. Ved enden av Berkevannet fortalte Gunnar om rester etter det tidligere damanlegget der og hvor det også var ei lita åleluke og ei sag. Saga ble sannsynligvis borte på 1950-tallet.

Etter en tørkesommer er all nedbør kjærkommen og må tolereres også på turer ute i friluft. Regnet falt sporadisk, så regntøy og paraplyer kom til sin rett under marsjen. Matpause hadde vi i Djupedalen.

Under takutspringet på en gårdsbygning med sitteplass på en vedstabel klarte noen av oss å unngå regndråpene, mens andre søkte ly under et digert grantre. Turmaten smakte, og hverdagspraten med hverandre og det sosiale aspektet gjorde denne torsdagsutflukten, som alltid ellers, og uansett vær og klima, til en positiv opplevelse.

Tilbake på Tomta fikk turen en kulinarisk avslutning med søte Victoria-plommer fra Olav Heimdals hage.

Knut Geir Aas