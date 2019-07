Birkenesbonden Leif Johann Rugsland foreslår at det opprettes et jordbruksfond, etter samme lest som skogeiernes skogfond. Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran liker forslaget.



