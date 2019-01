Endte på 45. plass

Johannes Thingnes Bø ble slått bare av russeren Alexander Loginov på sprinten i verdenscupen skiskyting i tyske Oberhof.

Det skilte 25,2 sekunder mellom de to. Loginov tok sin første verdenscupseier.

– Nær å treffe 10 av 10, men ikke nær nok. Jaktstart i morgen, og det blir tøff å forsvare plassen på pallen. Oberhof er alltid veldig vanskelig, skrev nordmannen på sin twitterkonto.

Thingnes skjøt raskt og godt på liggende skyting og gikk ut i ledelse 11,7 sekunder foran Loginov og storebror Tarjei. Alle de tre var feilfrie på liggende.

Loginov hadde dagen og skjøt ned alle fem blinkene på stående i kjapt tempo. Thingnes Bø måtte tåle en hårfin bom på sin skyting og gikk ut 14,2 sekunder bak. Verdenscuplederen tapte også mye til russeren på sisterunden.

Tarjei Bø måtte også ut i en strafferunde og endte 1.04,6 minutter bak i mål på åttendeplass.

Martin Fourcade, som startet foran Thingnes Bø, hadde en bom på liggende etter en ujevn serie med et par kanttreff. Han gikk i mål 47,2 sekunder bak og ble bare nummer sju.

På pallen

Noen av de beste tyskerne valgt å gå på sene startnummer, men verken Benedikt Doll eller Arnd Peiffer klarte å ta seg inn på pallen. De ble nummer fire og fem.

Svenske Sebastian Samuelsson skjøt derimot feilfritt og tok den siste pallplassen. Svensken ble slått med 36,8 sekunder av vinneren. Det var Samuelssons beste plassering i verdenscupen, etter at han vant stafettgull og jaktstartsølv i fjorårets OL.

Loginov ble etter sin første seier konfrontert med dopingstraffen på to år han sonet etter at han i 2014 ble avslørt for EPO-bruk.

– Jeg vil bare konkurrere, ikke snakke om fortiden, sa han.

Tåke

Det var sol i Oberhof under kvinnenes sprint torsdag, men fredag var tåken tilbake i den tyske skimetropolen.

Henrik L’Abée-Lund hadde en bom på hver skyting og endte på 18.-plass. Erlend Bjøntegaard skjøt på seg to runder og endte på 32.-plass.

Vetle Sjåstad Kristiansen måtte tåle hele tre strafferunder og endte 2.36,3 minutter bak på 43.-plass. Lars Helge Birkeland, som gikk blant de sist startende, bommet to ganger på liggende, men slo til med en flott og rask stående serie. Han ble likevel bare nummer 45.

Verdenscup skiskyting i Oberhof, Tyskland fredag, sprint (antall strafferunder i parentes): Menn, 10 km: 1) Alexander Loginov, Russland 25.50,9 (0), 2) Johannes Thingnes Bø, Norge 0.25,2 min. bak (1), 3) Sebastian Samuelsson, Sverige 0.36,8 (0), 4) Benedikt Doll, Tyskland 0.38,8 (1), 5) Arnd Peiffer, Tyskland 0.39,3 (1), 6) Julian Eberhard, Østerrike 0.44,5 (1), 7) Martin Fourcade, Frankrike 0.47,2 (1), 8) Tarjei Bø, Norge 1.04,6 (1), 9) Simon Desthieux, Frankrike 1.05,5 (1), 10) Lukas Hofer, Italia 1.15,2 (1). Øvrige norske: 18) Henrik L’Abée-Lund 1.44,6 (2), 32) Erlend Bjøntegaard 2.16,2 (2), 43) Vetle Sjåstad Christiansen 2.36,3 (3), 45) Lars Helge Birkeland 2.42,3 (2). Verdenscupen (9 av 26 renn): 1) J.T. Bø 482, 2) Loginov 372, 3) Fourcade 299, 4) Desthieux 298, 5) Simon Eder, Østerrike 296, 6) Antonin Guigonnat, Frankrike 275, 7) T. Bø 270, 8) Doll 268, 9) Eberhard 264, 10) Peiffer 253. Øvrige norske (topp 30): 17) L’Abée-Lund 178, 19) Bjøntegaard 164, 20) Christiansen 159, Sprintcupen (4 av 9 renn): 1) J.T. Bø 234, 2) Loginov 196, 3) Doll 161, 4) Guigonnat 145, 5) Desthieux 144, 6) Eberhard 140. Øvrige norske (topp 30): 7) T. Bø 124, 13) L’Abée-Lund 92, 19) Bjøntegaard 60.