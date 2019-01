Johannes Thingnes Bø (25) gikk som et uvær i sporet, og til tross for én bom vant han torsdagens skiskyttersprint i Ruhpolding der broren Tarjei ble nummer to.



