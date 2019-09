Brakvalg for Senterpartiet

Senterpartiet klart størst i Birkenes med over 30 prosent av stemmene.

Like før midnatt mandag kveld tikket det inn et nærmest endelig valgresultat fra Birkenes. Senterpartiet er den store vinneren.

– Det er et fantastisk lag som står bak dette valgresultatet, og det lønner seg, sier listetopp Gyro Heia (Sp).

Mandag måtte bli tirsdag før det endelige valgresultatet i Birkenes forelå. Senterpartiet får 33,6 prosent av stemmene.

Ydmyke politikere

– Vi er ydmyke overfor velgerne og den tilliten de har vist oss. Det er samtidig inspirerende og gjør godt, sier Bjørn Tore Hovland (Sp), og slår fast:

– Nå er vi klare for ordføreren! Det kan det ikke være noen tvil om. Bygda er klar for en kvinnelig ordfører.

– Hva sier ordførerkandidaten selv?

– Jeg synes det kan være på sin plass. Velgerne har valgt, og gitt oss et tydelig signal, sier Heia.

Klart mandat

Høyre er nest største parti med 22 prosent av stemmene. Isolert sett et greit resultat mener Arild Windsland (H).

– Resultatet er først og fremst veldig godt for Senterpartiet. Høyre holder stand, og vi hadde jo håpet på en framgang. Det som er bra med dette resultatet er at vi politikere har fått et klart mandat fra velgerne, sier Windsland.

Arbeiderpartiets Håkon Reiersen håpet i det lengste på at forhåndsstemmene ville avvike godt fra det endelige resultat. Det skjedde ikke.

– Det er først og fremst bra at vi har fått et tydelig største parti. Mandatfordelingene etter forhåndsstemmene var vanskelig, sier han, og legger til:

– Når det først ble så galt som det ble, er det greit med et tydelig mandat fra velgerne.

Ordfører Anders Christiansen (Ap) innser at slaget er tapt.

– Ja, jeg har ikke noe håp om å bestå i posisjon. Jeg vil ikke spekulere i hva slags signal dette er fra velgerne, vi kan ikke gjøre noe med dette nå, sier Christiansen.