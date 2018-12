Tenn lys før jul

Julemåneden er her, og vi tenner lys. Det bør du også gjøre.

Stiller du deg opp ved en rimelig trafikkert veg en vinterettermiddag, kommer du til å se mange slags rare «lanterneføringer» på kjøretøy. Mange enøyde banditter, mange bruker bare parklys, mange bare tåkelys og noen ikke lys i det hele tatt. Verken foran eller bak.

I Kjøretøyforskriftene kapittel 28 om lys, lyssignal og refleks står det: «Bil skal ha to lykter foran som gir hvitt kjørelys. Som kjørelys kan benyttes: Nærlys, nærlys med redusert spenning, særskilt godkjente lykter eller lykter for kurve-/tåkelys.»

På kjøretøy registrert etter 1. oktober 1999 er det ikke krav om baklys sammen med kjørelys. På kjøretøy registrert før 1. oktober 1999 er det krav om baklys. Likevel mener jeg at ved kjøring i tussmørket på vinterdagene i Norge bør «riktig lys være aktivisert i forhold til lysforholdene». Det gjelder lysene både foran og bak på bilen.

Dagens biler har automatisk kjørelys, men det er ikke dermed sagt at baklysene tennes automatisk. Baklysene er gode å ha en tussmørk, norsk vinterdag. Alle har vel merket hvor skummelt det kan være å oppdage en mørklagt bil i mørket. Løsningen er enkel: skru på lyset!

Mange nye biler har i dag egne LED-kjørelys foran som er laget for å gjøre bilen synlig for andre. Disse lysene gir svært lite lys for sjåføren og er ikke egnet for bruk i mørket. På biler som har LED-kjørelys er vanligvis ikke baklysene tent samtidig. Løsningen for å få bedre trafikksikkerhet for alle er derfor å skru på nærlysene manuelt, da vil også baklys og skiltlys tenne.

På biler som har «autofunksjon» er svaret enkelt; sett bryteren i auto og la den stå der. Med bryteren i denne posisjonen tenner en sensor i bilen nærlys og baklys når det blir mørkt. Lysene slukker når du skrur av tenningen.

Alle sjåfører har ansvar for å lære seg hvordan lysbryteren fungerer på sin egen bil. Et tips er å parkere foran et butikkvindu og prøve bryteren i de forskjellige funksjonene. Da ser du også om det er noen pærer som ikke virker. Det er viktig å både se og bli sett i trafikken.

Om vinteren kan det også bli snøføyke som gir dårlig sikt. I fjor vinter var det mange på Sørlandet som opplevde dette. For mange var det vanskelig å se baklysene til bilen foran, og det førte til at noen ble påkjørt bakfra. Noen hadde ikke baklysene tent i det hele tatt. Under slike forhold er det lurt å tenne tåkebaklyset. Det finnes en bryterstilling for det også.

God og trygg tur, og god juletid.

Lars Helge Rasch

Kommunikasjonssjef,

Statens vegvesen Region sør