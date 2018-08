Søker nye musikanter

Starter rekrutteringa like etter skolestart i august.

Et fantastisk korpsår kan skrives i minneboka og musikantene har nå tatt ferie. Men i styret er det allerede full aktivitet for det kommende året.

Korpsåret 2017/2018 er nå over etter et bra tradisjonsrikt år. Musikantene vokser, og nye kommer inn. Høsten preget av flaskeinnsamling, basar, julegrantenning og julekonsert i kirka.

Våren sto årskonserten og 17. mai i fokus. Årets 17. mai hvor program og opplegg ble endret på, skapte en del utfordringer for korpset. Men etter et bra samarbeid med hovedkomite, er evalueringen for dagen: Fantastisk og varm.

Årets sommertur

Ikke lenge etter skoleslutt, bare sånn cirka tre dager etter, var vi klare for årets store sommertur. Denne gikk i år til korpsfestivalen «Gøteborg Music Festival» i Sverige.

Her fylte vi opp bussen med både musikanter og foreldre som aktiviserte oss med bussbingo og busskino før vi ankom festivalen. Bra vær hele veien gjorde at dette ble en fantastisk tur. Konsert i sentrum, konsert i sightseeing båt gjennom Gøteborgs kanaler, Parade, Liseberg, disko, tur til Fjellbekka sto på programmet.

Det var mye bra i programmet vi skulle være med på, men uten den skinnsykt bra gjengen korpset består av, hadde aldri turen blitt den samme. Vi sier tusen takk til alle for dette året og gleder oss til oppstart etter ferien!

Nå vil vi ha deg med!

Torsdag 23. august klokka 18.00 på Gamle Valstrand Skole er det tid for høstens rekrutering av aspiranter. Og korpset gleder seg stort til å se alle som har lyst til å begynne hos oss. Denne første dagen er det ingen påmeldingsplikt.

Vi åpner dørene for en hyggelig kveld sammen med oss slik at dere kan få all den informasjonen dere trenger. Kanskje har vi en kanne kaffe på lur. kommende 3, 4. og 5. klasse har allerede fått utdelt informasjonshefte. Men korpset er selvfølgelig for alle aldersgrupper fra 3. klasse og oppover.

Vi gjør alt for at både barn og voksne, foreldre og foresatte skal stortrives i miljøet vårt, og det er sammen med dere vi skal bygge det.

Året som kommer

Det skjer masse spennende i styret for tiden. Vi kan blant annet røpe at vi har inngått et godt samarbeid med kulturskolen. Hva dette blir røper seg til høsten, så følg med! Våren blir også bra.

I tillegg til dette er dette nå planleggingsåret vi har i vente før korpset fyller det lille jubileumstallet 75 år! Korpset er lovet en svært bra utenlandstur.

Vi ser frem til et nytt år hvor vi vil glede Birkelands befolkning!

Daniel Haugebo

Korpsleder, Birkeland musikkorps