Setter opp byttebu

Nå kan du kjøre helt brukbare ting til miljøstasjonen på Knudremyr.

– Fra tid til annen får vi spørsmål om vi kan sette til side brukbare ting, med et håp om at andre kan nyttiggjøre seg det. Vår miljøstasjon er i utgangspunktet ikke veldig bortskjemt med god plass. Men vi har nå fått i stand en container hvor man kan sette fra seg ting som man tror andre kan ha bruk for, sier daglig leder Johan Jørgen Fossli hos Libir i en pressemelding.

Byttebua som nå er åpnet på Knudremyr, et stykke inn i Lillesand, er i realiteten en liten konteiner med hyller. Den etableres som et prøveprosjekt.

Ingen konkurrent

– I vårt distrikt er vi veldig heldig stilt med mange aktører som driver med gjenbruk. Vi ønsker på ingen måte å gå disse aktørene i næringen, og vil oppfordre våre kunder til å fortsatt bruke dem, sier Fossli og legger til:

– Vi håper dette tiltaket kan vise seg å være et bidrag til å redusere restavfallsmengdene, og at noens avfall kan være andres gull.

Libir har etablert noen enkle kjøreregler for byttebua, både for givere og mottakere.

Givere:

Man kan gratis sette fra seg det man mener andre kan ha bruk for.

Det som settes i bua bør være rimelig rent og i orden.

Man kan ikke sette fra seg store møbler, madrasser, klær eller farlig avfall.

Ta hensyn til andre besøkende når du leverer noe. Det blir best for alle når trafikkavviklingen går greit.

LiBiRs ansatte vil fortløpende vurdere hva som skal stå i byttebua.

Mottakere:

Man kan gratis ta ut det man ønsker fra byttebua.

Det er kun det som står i bua som kan tas ut av anlegget.

Ta hensyn til andre besøkende når du henter noe. Det blir best for alle når trafikkavviklingen går greit.

LiBiR har ingen ansvar for kvalitet, funksjon, sikkerhet, bruk og eventuelt videresalg av varer som tas ut.