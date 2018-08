Åpning av ny tursti langs elva. Bli med på søndagstur.

En ivrig pensjonistgjeng med Olav B. Tveite og Erik Aamlid i spissen har nå ryddet og merket ny tursti langs østsida av elva fra Slettane bru til Årdalen/Eriksbu.

Stien slynger seg nå idyllisk langs elva, det er laget både bru, trapper og trollstige! En liten kunstinstallasjon har de også satt opp og som de sier at folk kan tolke som de vil. Stien er 1,2 kilometer lang.

Det er 13 pensjonister som har vært med på prosjektet og de har brukt utallige timer på dette samtidig som de har hatt det sosialt og moro. Det har vært ufremkommelig her i alle år, men er nå blitt åpnet opp og merket med de grønne standarskiltene som nå brukes over hele Norge. De startet egentlig i fjor, men mye arbeid måtte gjøres om igjen etter at flommen hadde herjet.

De tre grunneierne Albert Holte, Nina Ramse og Liv Karin Aamlid har vært velvillige og meget positive til å la stien gå på sin eiendom.

Selve åpningen blir klokka 15.00 på østsida av Slettane bru. Vi anbefaler folk å gå fra Teinefossen til søndag og da får de en fin tur opp langs elva på vestisida til Slettane bru og kan gå ned igjen på østsida.

Det er litt over to km opp og det er lurt å beregne god tid. Fra Årdalen/Eriksbu kan man gå langs riksveien ned igjen til Teinefossen eller eventuelt ta turen over Årdalsåsen til Nordåsen og ned til Birkeland.

Det er også mulig å kjøre bil til Slettane bru og parkere helst på vestsiden. Da kan man gå den nye stien ned til Eriksbu og gå samme vei opp igjen til bilen. Det er også en fin mulighet å parkere langs riksvei 41 ved Årdalen og herfra kan man følge skilt ned til elva og oppover til Slettane bru.

Det vil bli servert bålkaffi, brus og kake når folk ankommer gapahuken Eriksbu og det er naturstiquiz for barn og alle barn vil bli premiert!

Wenche Flaa Eieland