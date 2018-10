Måltidet er most

Du vil ikke tro hva som egentlig ligger på denne tallerkenen.

– Alt ser ordentlig ut, og det smaker slik det skal, men det er knust slik at alle kan spise det, sier kjøkkensjef Kenneth Johannessen hos Birkenes kommune.

Måltidet han serverer ordfører Anders Christiansen (Ap) og fylkesordfører Gro Bråten (Ap) er en tallerken med salt svinebog og en tallerken med torsk. Fra avstand kan det se ut som et hvilket som helst middagsmåltid, men all maten på tallerkenen er most.

– Vi har ulike former for å forme ulike måltid, og vi har forsøkt ulike ting for å skape riktig og holdbar konsistens, sier Johannessen.

Verdighet og matlyst

Den såkalte purrekosten skal serveres pasienter ved sykehjemmet som ikke lengre er i stand til å tygge sin egen mat. Kommunens kjøkken begynte å eksperimentere med ulike former tidligere i år, og har nå fått gode resultater.

– Most mat har alltid vært et mareritt enten man har blandet alt sammen, eller most det og servert det hver for seg. Dette derimot er delikat og helt fantastisk. Dette handler om både verdighet og matlyst, sier enhetsleder May Kristin Ødegård ved Birkenes sykehjem.

Kommunen er ganske tidlig ute i løype med å bruke former, og skape et visuelt behagelig inntrykk av maten. I forrige uke var en annen kommune på befaring for å lære av kokkene i Birkenes.