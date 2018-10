Inviterer til oppstatsmøte

Ønsker å starte opp lokallag for LHL i Birkenes.

– Vi har tenkt å starte lokallag i LHL for Birkeland og Lillesand. Vi håper å få med Lillesand også, fordi medlemmer derfra i dag sogner til Grimstad, sier Sissel Thorkildsen til Birkenesavisa.

I utgangspunktet står LHL for Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, men Thorkildsen forteller at organisasjonen stadig favner bredere. LHL driver også et moderne sykehus på Gardermoen.

– LHL er et inkluderende fellesskap, og andre plasser i landet kjenner også mennesker med for eksempel astma og hjerneslag seg hjemme hos oss, sier hun.

Godt miljø

Tirsdag 23. oktober blir det informasjonsmøte på kommunehuset. Kveldens trekkplaster blir blant annet kommunelege Dagfinn Harr som forteller om kols, noe han har 40 års erfaring med gjennom sitt virke som lege.

– Vi ønsker et lokallag på Birkeland primært grunnet turområdene og det gode miljøet. Jeg er med i fylkeslaget, og vi ser at det er et behov på Birkeland Det handler om å få folk opp av stolen og ut på tur. Vi har lagsmøter hvor det sosiale er viktig, sier Thorkildsen, og legger til:

– Selv folk med kols og andre sykdommer har mulighet til å gå toppturer på sikt, det vet jeg av egen erfaring.

Flere medlemmer

LHL har i dag rundt 15 medlemmer på Birkeland, og Thorkildsen understreker at møtet 23. oktober er for alle. Du trenger verken være medlem, eller ha en sykdom for å komme. Alle er invitert.

– En plass må en begynne og vi gjør det i kommunehuset. Det er et møte for å lufte interessen for en lokalforening, og jeg håper som mange som mulig kommer, sier hun.

Rolf Hagen fra fylkeslaget til LHL vil åpne møtet, og fortelle om historien til LHL. Det blir servert tapas.