Imponert over trenerne

Odd-Bjørn Hjelmeset er relativt fersk i jobben som sportssjef for skiskytterne. Så langt har han latt seg imponere over de nye trenerne for kvinnelandslaget.

Italienske Patrick Oberegger og Sverre Waaler Kaas tok over treneransvaret for de norske skiskytterkvinnene foran denne sesongen. Innsatsen så langt begeistrer Hjelmeset, og den tidligere toppidrettsutøveren er sikker på at Tiril Eckhoff og Marte Olsbu & co. vil være med og kjempe om verdenscuppoeng og medaljer under VM i Østersund i februar.

Thekla Brun-Lie og Emilie Ågheim Kalkenberg er nye i laget.

– Jeg tror laget vil lykkes bra og overraske allerede denne sesongen. Det har blitt en litt annen glede og stemning i laget. Trenerne har dessuten en veldig god tilstedeværelse som settes pris på av utøverne, sier Hjelmeset til NTB.

Lærte seg norsk

Oberegger var italiensk landslagstrener før han hoppet over til det norske kvinnelaget. Han hadde blant annet ansvaret stjernen Dorothea Wierer.

– Han har virkelig imponert meg. Han flyttet fra fredelige Anterselva hit til Oslo for å starte opp her helt på scratch. Han har lært seg norsk slik at kommunikasjonen med utøverne går på norsk, sier han.

– Så han tok en Stöckl med andre ord?

– Ja, det kan du si, sier sportssjefen.

Fylle hullene

På herresiden er trenerteamet det samme i Egil Kristiansen og Siegfried Mazet. Der skal Johannes Thingnes Bø, broren Tarjei, Lars Helge Birkeland, Erlend Bjøntegaard og Vetle Sjåstad Christiansen følge opp og fylle hullene etter Emil Hegle Svendsen og Ole Einar Bjørndalen.

Både Birkeland og Bjøntegaard viste forrige sesong at de kan være med høyt oppe. Det var bare en liten bom på siste stående som ødela gullet på sprinten for Beveren-løperen Bjøntegaard under OL.

– Som vanlig har Tarjei Bø slitt med litt smårusk og det samme med Johannes. Det var godt å høre at det kun var muskulære ryggproblemene Johannes fikk under samlingen i Oberhof. På kvinnesiden har Synnøve Solemdal skrantet litt, men ellers har det vært lite sykdom, sier Hjelmeset.

Den neste samlingen for utøverne blir i Trysil. Så går turen til Sjusjøen for den tradisjonelle sesongåpningen.