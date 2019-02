Klar for VM

Norges Skiskytterforbund presenterte troppen til VM i Östersund torsdag.

Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø, Vetle Sjåstad Christiansen, Erlend Bjøntegaard og Lars Helge Birkeland skal i utgangspunktet forsvare de norske fargene i Sverige i neste måned.

Henrik L’Abée-Lund må nøye seg med status som reserve og er i utgangspunktet ikke tiltenkt å gå noen distanser i Östersund.

Foran rennene i Antholz nylig hadde både L’Abée-Lund og landslagskollega Erlend Bjøntegaard press på seg med hensyn til å vise VM-form.

Bjøntegaard responderte best av de to ved å bli nummer to på sprinten i den italienske skiskyttermetropolen. Med det sikret han seg trolig også VM-billett.

Hvilke utøvere som går hvilke distanser i Östersund, er samtidig ikke offentliggjort så langt.

Sikkert er det imidlertid at vinterens store skiskytter på herresiden, Johannes Thingnes Bø, går samtlige renn.