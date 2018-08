Homme til topps

Tor Arnfinn Homme feltmester under landsskytterstevnet i Stjørdal.

– Dette betyr utrolig mye. Nå er jeg stolt. En deilig tilbakebetaling for den jobben jeg har gjort, sier Tor Arnfinn Homme til Norsk skyttertidende.

Det ble ifølge skytterbladet en spennende feltfinale i klasse 3-5, der skytterne åpenbart leverte det ene toppresultatet etter det andre.

Aller best skjøt Tor Arnfinn Homme fra Kristiansand og omegn skytterlag, og Lars Lind fra Jordet og Tenaasen skytterlag, med 42/9 treff.

Dermed måtte de to ut i omskyting for å kåre en norgesmester under landsskytterstevnet. Der var Homme best, avgjort på antall innertreff.

37-åringen fra Grødum forteller skyttertidende at han ikke får trent like mye nå, som tidligere. Sammen med kona åpnet han i fjor nytt, stort fjøs på gården.

– Vi er mange gode kompiser på Sørlandet, så når jeg har tid kan jeg ringe og få med flere på banen. Og de drar med meg så ofte jeg kan. Det gjør at vi løfter hverandre til å bli bedre skyttere, sier Homme til skytterbladet.