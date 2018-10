Barnehagebarn på brannstasjonen

Besøkte brannstasjonen, og fikk prøve brannslangene.

Vi på Sola i Hampehaugen barnehage vil rette en stor takk til brannmann Odd Andreas Pettersen for to flotte omvisninger på brannstasjonen på Birkeland. Vi fikk kjøre brannbil, spylt med brannslanger, sett når han klippet i en bil og mye mer. Vi fikk til og med lov å spise lunsjen vår inne på pauserommet til alle brannmennene. Det var minnerike opplevelser for store og små i barnehagen. Tusen takk for at du tok deg så god tid til oss.

Doris Birkenes

Hampehaugen barnehage