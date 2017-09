Klar for Farmen

Amalie Snøløs fra Birkenes er klar for høstens utgave av Farmen på TV2.

– Folk har lett for å dømme meg etter utseendet, og få feil førsteinntrykk. Jeg tror det sosiale spillet blir minst like viktig som erfaring, og jeg er flink til å tilpasse meg alle miljøer, sier Amalie Snøløs fra Birkeland til Dagbladet.

Denne høsten blir 21-åringen å finne i fjernsynsruta i beste sendetid. Som yngste deltaker av 14 skal Snøløs kjempe om seieren i den 13. ordinære sesongen av reality-konseptet Farmen på TV2. Årets sesong spilles inn på Flostadøya i Arendal.

– Jeg er veldig ærlig, på godt og vondt, og kan finne på å si ting jeg ikke burde si – hvis jeg blir sint. Av og til kan det slå tilbake på meg, sier hun.

Snøløs har tidligere gjort seg bemerket på fotballbanen, og var kaptein da Birkenes J16 vant sølv under Norway Cup i 2012. Til fjernsynskanalen sier hun at et behov for forandring er grunnen til at hun meldte seg på Farmen.

– Jeg ville være med på Farmen fordi jeg er lei av rutinene i livet mitt. Jeg trengte forandring. Jeg er lei av å trene så mye og ha så mange rutiner på ting, sier Snøløs til TV2.

Årets sesong av Farmen har premiere på TV2 mandag 25. september.