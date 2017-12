Trollet mangler selvtillit

Når fortellinga om bukkene Bruse blir musikal fredag, har en av skuespillerne sceneskrekk.

– Selv om vi ikke er profesjonelle så blir det et veldig bra resultat, med mye utstyr og med mye folk i sving, sier Per Gunnar Stange.

Årets musikal på Folkehøgskolen Sørlandet vises tre ganger til helga, og som vanlig inviteres hele bygda til en gratisforestilling fredag kveld. I år er det historien om de tre bukkene Bruse elevene på folkehøyskolen har brukt som utgangspunkt.

Gjennom et valgfag på skolen har elever og lærere skrevet musikalen, og de siste to ukene før fremføringa er samtlige av skolenes elever involvert i arbeidet.

– Det er ganske rart å se scener du har skrevet utspille seg på scenen. Rart, men gøy, sier Lisa Despriee til Birkenesavisa.

Forkasta juletema

Hun forteller at det er mye som skal tas tak i når man skriver en musikal. Mange skuespillere skal på scenen samtidig, og alt skal kobles sammen med musikk og dans. Men før man begynner å skrive, må temaet på plass. I fjor var det skolens tidligere danseforbud som ble musikal, og året før var kjente og kjære Disney-karakterer på scenen i nye roller.

– I år sto det egentlig mellom to tema. Vi snakket litt om å lage en julemusikal hvor julenissen skulle pensjonere seg, og hans erstatter måtte rekrutteres. Den ideen forkasta vi, og valgte heller å lage en historie rundt de tre bukkene Bruse, sier hun.

Som vanlig skal de tre bukkene til seters for å gjøre seg fete. Men i folkehøyskolens musikal blir de mer fete enn feite, og trollet under broa mangler selvtillit. For å bøte på situasjonen hentes blant annet Jan Trollmas inn. Det er med andre ord en klassisk historie med en solid vri.

Dyp fortelling

– Det blir norske eventyr med innslag av veldig mye annet. Egentlig er det en veldig dyp fortelling, som det blir gøy å se som helhet. Flere av oss har nok tvilt på gjennomføringsevnen underveis, sier Stange.

For som vanlig er det de færreste av elevene som har erfaring fra musikal. De fleste har heller aldri stått på en scene. Fredag ventes 300 publikummere på flere av forestillingene.

– Jeg er vant til å danse på scenen, men det er noe helt annet å stå på en scene og gå inn i en rolle. Jeg ser selvsagt spent på hvordan resultatet blir, men i dag hørte jeg folk le i salen under prøvene, og det er fint, sier Cornelia Carlsen.

Har sceneskrekk

Hun har fått rolla som den urnorske nøkken. En fryktinngytende skikkelse som har holdt norske barn og voksne unna farlige vann helt siden norrøn tid.

– Egentlig er jeg ikke skummel i det hele tatt, og heldigvis er vår versjon av nøkken ganske snill, sier Carlsen.

For Stanges del har musikalen bydd på ekstra utfordringer. Han har ingen problemer med å vedkjenne seg en viss dose sceneskrekk. Rolla som den minste bukken Bruse takket han likevel ja til.

– Folkehøyskolen er jo et sted for å utfordre og utfolde deg selv, så dette må jeg bare klare. Jeg hører folk sier rolla passer meg, men det er jeg usikker på om jeg liker eller ikke, sier han.

Klassisk idiot

Den minste bukken Bruse er nemlig i overkant glad i seg selv i folkehøyskolens tolkning.

– Han er en rappkjefta idiot som alltid skal rakke ned på andre, sier Stange.

Skuespilleren selv synes det er imponerende at elevene klarer å øve inn en musikal på to uker. Carlsen er sikker på at folk ikke blir skuffa om de kommer fredag, og Despriee lover en skrikende og skranglende stemme når hun inntar rolla som Karius.

– Det blir jo ingen musikal uten publikum, så vi håper mange kommer. For oss på skolen handler musikalen litt om hva vi kan få til i fellesskap, og jeg tror det blir bra, sier hun.

Plass til 300

Den oppfatninga deler musikalansvarlig Johanne Beisland ved folkehøyskolen. Hun forteller at gymsalen har plass til 300 publikummere, og håper mange tar turen.

– I fjor lurte mange på om forestillinga passer barn, og i år kan jeg godt understreke at den passer hele familien. Før musikalen selges det kaker og annet i foajeen, sier hun.

Som ansvarlig for hele forestillinga skal hun trekke i mange tråder nå i innspurten. Heldigvis er det andre som trer tråden på nåla, øverst på loftet til folkehøyskolen.

– Akkurat nå holder vi på å klippe kjolen til et av lykketrollene. Dette skjørtet skal seinere sys til en kjole, sier Birthe Hasfjord.

Over 30 kostymer

Kostymene til et 20-talls roller, og et dusin dansere, blir denne uka ferdigstilt på folkehøyskolen. Skredderne, om de kan kalles det, har som skuespillerne lite erfaring. Men i løpet av to uker sørger de for at ingen må stille i keiserens nye klær på scenen.

– Det er både spennende og utfordrende til samme tid. Ingen av oss har sydd noe særlig før, og vi får heldigvis god veiledning av lærerne, sier Hasfjord.

I tillegg til å sy sammen løse tøystykker til noe ganske imponerende, så har de fått jobben med å sminke skuespillerne når den tid kommer.

– Vi har ikke all verdens med tid, så det blir nok litt stress etter hvert. Det som blir gøy er jo å se resultatet når alt er ferdig, sier Heidi Øverleir.