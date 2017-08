To lukkede, ett åpent

Dialogmøter om grensejustering går for lukkede dører. Senterpartiet protesterer.

– Jeg synes ingenting om at disse møtene blir lukket. I slike saker bør alle få anledning til å uttale seg, og til å møte opp. Jeg har snakket med ordføreren, men han ville ikke foreta seg noe, sier Alfred Kylland (Sp) til Birkenesavisa.

Tirsdag arrangeres det dialogmøte på kommunehuset i forbindelse med at innbyggere i Vassgrenda og Hovlandsdalen i Vegusdal har bedt om grensejustering. Innbyggerne ønsker å tilhøre henholdsvis Evje og Hornnes og Iveland kommuner. Totalt tre møter står på agendaen, to møter med innbyggerne fra de to stedene, og ett felles åpent møte i etterkant.

– De to første møtene går for lukkede dører. Denne saken gjelder innbyggerne våre, og da bør alle møtene være åpne. Dette er ikke en legesak, men en helt legale grensejusteringer, sier Kylland.

Flytta til Birkeland

Han reagerer også på at møtene er lagt til Birkeland. I utgangspunktet skulle møtene finne sted på Engesland, noe som ble vedtatt under et møte mellom politikerne og administrasjonen tidligere denne måneden.

– Seinere har dette tydeligvis blitt sett bort fra, uten at jeg som utvalgsleder i tjenesteutvalget har blitt konferert. Det er i beste fall en uting, og i alle fall en underlig prosess. Utfallet av saken og meningene er en ting, men prosessen bør være åpen, sier han.

Egentlig lukka

Ordfører Anders Christiansen (Ap) bekrefter overfor Birkenesavisa at de to første møtene i utgangspunktet er for innbyggerne som har søkt om grensejustering, politikere og kommunens administrasjon.

– I utgangspunktet er alle politikerne invitert, for innbyggerne har bedt om et møte med politikerne. Hvor streng denne lukkinga er, det vet jeg ikke, sier han.

– Du vet ikke? Blir dørene lukket?

– I utgangspunktet vil jeg ikke svare på det ennå. Vi har ikke noe glede av å lukke et møte. Vi tenkte først et åpent møte med innbyggerne fra begge grendene, men det ønsket ikke innbyggerne, sier Christiansen.

– Dersom det først holdes to lukkede møte, hva slags behov har dere for et tredje åpent møte?

– Jeg er ikke sikker på behovet, men vi forsøker i alle fall. Jeg håper ikke jeg blir nødt til å nekte folk adgang, men dette er egentlig et møte for politikere, administrasjon og de berørte innbyggerne, sier ordføreren.

Kan påvirke

Uavhengig om dørene faktisk blir lukket, håper Christiansen at innbyggerne vil få en mulighet til å legge fram saken sin, og dermed bli hørt av politikerne.

– Administrasjonen innstiller på å si nei til grensejustering. Kan innbyggerne påvirke politikerne?

– Ja, det er absolutt muligheter for å påvirke oss politikere ennå. Ellers hadde det ikke vært noe vits med disse møtene, sier han.

Senterpartiets Kylland mener det er svakt at ordføreren ikke sikrer åpenhet. Kommunalsjef for samfunnsutvikling Halvor Nes har svaret på hvorfor møte holdes på Birkeland.

– Stedet ble endret etter en dialog med innbyggerne i Vassgrenda og Hovlandsdalen, hvor vi fant ut at det er greiest å arrangere møtet på Birkeland, sier Nes til Birkenesavisa.