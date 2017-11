Heder og ære til ost

Nå har Rosalita og Rødlind fått Spesialitet-merket.

– Dette er kjempegøy. Vi har hatt som mål å produsere få produkter av høy kvalitet helt fra vi startet for tre år siden. Det å få Spesialitet-merket, er som å få en medalje, og er et viktig mål for oss. Dette setter en standard vi er stolte av å ha nådd, sier Jørn Martinsen.

Sammen med kona Ruth Martinsen driver de to Tjamsland ysteri på Birkeland. Rett før månedsskiftet var duoen i Oslo hvor det vanket både heder og ære for to av ostene de produserer.

Stolte fagfolk

– Noen lokalmatprodusenter er litt modigere enn andre. Hesnes kjøkken og Tjamsland ysteri er to av disse, og de har tatt sats og søkt om å få kvalitetsmerket Spesialitet, sa styreleder i Matmerk Håkon Mageli under markeringa i Oslo 26. oktober.

Spesialitet-merket er et informasjonsmerke for norskprodusert mat og drikke, basert på de beste lokale råvarene, særegne lokale oppskrifter og laget av stolte fagfolk.

Hvilke mat- og drikkevarer som kommer gjennom nåløyet bestemmes av en uavhengig fagjury, som sniffer, smaker og smatter seg gjennom produktene som ønsker å bruke merket.

Seks kyr

Matmerk-ordninga har nå eksistert i ti år, og de to spesialitetene fra Sørlandet er foreløpig siste skudd på stammen i det som er et smakfullt lokalmat-tre. Hesnes kjøkken holder til i Grimstad, og kan heretter bruke Spesialitet-merket på rugkjeks med timian og havrekjeks. Begge bakt på norsk korn fra Holli og Kvelde møller, og med salt fra North Sea Saltworks på Gossen i Møre og Romsdal.

For Tjamsland ysteris del er ostene enda mer lokale. De blir produsert av økologisk melk fra et knippe kyr på gården. Ekteparet Martinsen har fire sidet trønder- og norslandsfe og to jerseyfe.

Det er ostene Rosalita og Rødlind som i denne omgang får heder. Mens førstnevnte er en relativt myk modnet kremost, er sistnevnte en fastost.