Klubbmesterskapet til skigruppa foregår på sort asfalt.

Skigruppa i Birkenes IL, ispedd noen fra skiskyttergruppa, og også noen fra Herefoss IL har gjennomført klubbmesterskap på rulleski. Det er vel et forvarsel på at snøen er like om hjørnet, for rulleskimesterskap bør som kjent avholdes på barmark.

