Forsynte Agder med narko

20 dager er satt av til rettssaken mot syv personer som forsynte Sørlandet med hasj. Store mengder hasjplanter ble forsøkt dyrket fram i Birkenes.

Tirsdag starter straffesaken i Kristiansand tingrett hvor de seks personene står tiltalt for å være en del av et organisert kriminelt nettverk. Gruppa er tiltalt for en rekke forhold som strekker seg fra januar 2015 til desember 2016. Det var nemlig i midten av desember i fjor politiet slo til mot blant annet boligen i Birkenes, og hasjligaens korthus falt sammen.

– Vi mener å ha slått til ganske tidlig mot plantasjen i Birkenes, så de har ikke holdt på lenge med hasj-produksjon herfra. Totalt er det snakk om til sammen 750 planter fordelt på Åseral og Birkenes, hvor plantasjen i Åseral var litt større, sa Thor Atle Pedersen i politiet til Birkenesavisa i februar.

Fem involvert

I tiltalen er tallet spesifisert til 764 marihuanaplanter. Dyrkingen skal ha startet omtrent tre måneder før politiet aksjonerte, og satte en stopper for veksten. Påtalemyndigheten mener fem av de tiltalte var direkte involvert, eller medvirkende, til produksjonen i Birkenes.

Da politiet aksjonerte mot boligene i Birkenes og Åseral 10. desember skal det ha blitt funnet 6,8 kilo marihuanablad og 3,6 kilo marihuanatoppskudd.

– Alt inneholder det narkotiske virkestoffet THC, skriver statsadvokat Leif Aleksandersen i tiltalen.

Totalt skal gruppa i løpet av 2015 og 2016 ha mottatt minst 518.231 kroner som følge av narkotikasalg. Gruppa skal ha solgt både kokain, amfetamin og minst 8,5 kilo hasj. De samme fem som er knyttet til boligene i Birkenes og Åseral er også tiltalt for å ha stjålet strøm til en verdi av 27.864 kroner fra Agder Energi.

Smuglet fra Sverige

Statsadvokaten ønsker primært at alle seks dømmes for å ha utført handlingene i tiltatelen i fellesskap. Tre av de tiltalte er i tillegg til en syvende person tiltalt for i tillegg å ha smuglet inn en betydelig mengde narkotika til landet. Kvelden 8. desember 2016 skal vedkommende ha ført 26,7 kilo amfetamin, 5,9 kilo kokain og 9,8 kilo hasj over grensa ved Svinesund.

Smuglinga var ifølge statsadvokatens tiltale organisert og tilrettelagt av gruppa på Sørlandet, og narkotikaen var ment for salg lokalt på Sørlandet. Stoffet skiftet hender og biler, en rekke ganger etter grensepasseringa, før det ble beslaglagt av politiet natt til søndag 10. desember.

Politiet har tidligere anslått at narkotikaen som ble beslaglagt i desember har en gateverdi på rundt 15 millioner kroner.