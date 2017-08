Agder trenger Ropstad

Agder trenger Kjell Ingolf Ropstad på Stortinget.

LESERBREV: Resultatet av stortingsvalget er i år usikkert på mange områder. For Sørlandet er det avgjørende at det velges personer som kan føre videre det arbeidet som er gjort til nå.

Kjell Ingolf Ropstad har vært en pådriver i mange store saker for vårt fylke og landsdel. Han får mange lovord og nevnes ofte som «den beste stortingsrepresentanten fra Agder». Ropstad er ung, men har likevel erfaring fra kommune-, fylkes- og rikspolitikk.

Ropstad har stor arbeidskapasitet. Han lytter til andre og setter seg godt inn i sakene. Ropstads politiske ståsted i KrF er solid og til å stole på. Som nyvalgt nestleder i partiet vil han bli lyttet til. Mulighetene for at han får gjennomslag for saker han brenner for, er økt.

Den som ønsker en tydelig og sterk stemme for Aust-Agder bør stemme på Kjell Ingolf Ropstad denne gangen.

Karl Johan Tveiten

Nils Audun Gryting

Sigbjørn Horverak

