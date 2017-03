Slipper gospelplate

Fra Birkeland og Crescendo til Bergen og plateutgivelse med Redeemed.

Gospelgruppa Redeemed har sluppet sin første plate med Lars Erik Birkeland som tekstforfatter, komponist, bandleder og co-produsent. Birkeland vokste opp på Birkeland, og var aktiv i bygdas musikalske miljø før han flytta til Oslo og senere Bergen.

– Musikkmiljøet på Birkeland har betydd enormt mye for meg, og det ga meg en mulighet til å utfolde meg på utrolig mange plattformer. Jeg har tatt med meg mye fra Birkeland inn i denne plata, sier Lars Erik Birkeland til Birkenesavisa.

Gospelgruppa har sitt utspring i Salem-menigheten i Bergen, og fikk sitt nåværende navn i 2011. Året etter ble Birkelands kone, Irene Kleppe Birkeland, musikalsk leder, og han selv ble bandleder.

To års arbeid

Reedeem øver fortsatt i Salem, men består nå av mellom 12 og 15 sangere med ulik menighetstilknytning i Bergen. Målet med Redeemed er å formidle budskapet om Jesus gjennom sang og musikk.

– Det er fantastisk gøy å slippe denne plata. Vi har arbeidet i to år med stort og smått rundt plata, og det føles veldig godt å få vist resultatet fram, sier Birkeland.

Plateprosjektet startet i 2015, da vokalsporene ble innspilt på Bildøy Bibelskole på Sotra utenfor Bergen. En single, Thank You, ble sluppet høsten 2016, før hele plata ble ferdigstilt like før nyttår. Plata inneholder elleve spor, som alle skrevet, komponert og arrangert av ekteparet Birkeland.

– Responsen har vært utelukkende positivt etter plateslippet. Det er første gang vi samarbeide på dette viset, og det har vært veldig gøy å gi ut egen musikk, sier han.

God anmeldelse

NLM-magasinet Utstyn var til stede på slippkonserten i Bergen, og deres utsendte Thea Aarseth skrive følgende i en anmeldelse på magasinets nettside:

«Redeemed innfrir forventningene åpningslåta – Overture – legger opp til. Det groovebaserte kompet og stødige koret gjør at Ole Børud-assosiasjonene melder seg fra første låt. Når koret synger flerstemt er det deilige harmonier og ståpelsfaktor. Blåserrekke og synthesizer har fått god plass gjennom hele albumet. Til tider kan det minne om de mest populære låtene fra både Samuel Ljungblahd og Safari. Det er deilig å høre fra en norsk gospelgruppe!»

Og hun konkluderer anmeldelsen slik:

«Det er imponerende hva Redeemed har fått til med begrensede midler. Det ligger mye musikalitet og omtanke bak hver låt og plata gir meg lyst til å hoppe på flyet til Bergen så jeg kan høre alt live.

Albumet kan absolutt måle seg med utgivelser fra mer kjente gospelkor og fortjener plass blant dem.»

Startet i Crescendo

I anmeldelsen setter hun vel og merke spørsmålstegn ved om musikken vil nå utenfor NLMs kretser. Det tror Birkeland den allerede har gjort.

– Selv om gospelgruppa har sitt utgangspunkt i NLMs Salem-menighet har vi bandmedlemmer fra forskjellige menigheter. Vi har fått tilbakemeldinger fra Oslo, som tyder på at plata er tatt godt imot også der, sier han.

Ambisjonen til Redeemed er å markere seg som gospelgruppe på Vestlandet. På lengre sikt har de planer om å gjøre navnet kjent nasjonalt.

– Produsent Øystein Tengesdal har gjort en fantastisk jobb med plata, og formet låtene til noe vi ikke visste var mulig, sier Birkeland.

Som ung ble han rekruttert inn i Crescendo på Birkeland. Etter hvert fikk han spille musikk til koret, og han ble senere bandleder. En erfaring han vokste mye på.

– Det er nok noe av det jeg har vokst mest på innen musikken. Jeg husker de voksne på Birkeland var veldig flinke til å engasjere barna i forskjellige ting, sier Birkeland.