Avdekket hasjplantasje i Birkenes

Aktører i et større narkotikanettverk dyrket cannabis blant annet i Birkenes.

Politiet mener å ha slått ut et profesjonelt nettverk av kriminelle aktører som har drevet med omfattende narkotikavirksomhet.

Natt til 10. desember 2016 aksjonerte politiet mot nettverket og pågrep i alt sju personer. I tillegg til beslag av cirka 750 cannabisplanter ble det også tatt beslag i et betydelig kvantum med annen type narkotika.

– En foreløpig analyse av narkotikabeslaget viser at det er snakk om cirka 30 kilo amfetamin, cirka seks kilo kokain og cirka ti kilo hasj. Dette er ett av de desidert største beslagene av narkotika i Agder politidistrikt noensinne, sier Thor Atle Pedersen, leder av avsnitt for organisert kriminalitet i Agder politidistrikt.

I en pressemelding fra politiet kommer det fram at nettverket har brukt Agder som base, og har etter politiets mening vært svært profesjonelt. Det har vært utstrakt bruk av falske ID-papirer.

Partiet med narkotika, som består av hasj, amfetamin og kokain, har ifølge politiet en gateverdi på cirka 15 millioner kroner. Totalt 14 personer har sittet eller sitter i varetekt i forbindelse med beslagene.

– Politiet har i en lengre periode drevet en målrettet etterforskning mot to sentrale bakmenn, som har vært mistenkt for å drive med storstilt innførsel og distribusjon av narkotika på Sørlandet. I denne saken har vi hatt fokus på bakmenn. Vi har ikke brukt ressurser på å kartlegge eller ramme mindre omsettere av narkotika i distriktet, sier Pedersen i pressemeldinga.

Etterforskninga har ført til to konkrete beslag av narkotika, og politiet etterforsker videre ut i fra dette. I den ene saken ble en kurer stoppet med to kilo kokain på Svinesund. I den andre saken avdekket politiet flere hus eller leiligheter som ble disponert av nettverket. På to av disse stedene avdekket politiet at det var etablert plantasjer for dyrking av cannabis.

Et av disse stedene skal ifølge Fædrelandsvennen ligge i Birkenes. Ifølge avisa har alle de involverte bakgrunn fra Balkan, og flere av dem skal være hentet fra Balkan utelukkende for å røkte hasjplantasjene.