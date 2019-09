Veteranhjelp hjalp ikke

Gamle veteraner kunne ikke hindre tap.

A-lagscomeback av veteraner som Lasse Aamlid og Tommy Ellingsen kunne ikke forhindre et nytt serietap da BIL møtte Imås i høstens andre seriekamp.

Imåsingene kunne reise hjem med en komfortabel 4-0-seier etter en kamp der hjemmelaget hadde brukbar kontroll før hvilen, men mista grepet etter.

– Det er jo kaotisk før pause også, men da har vi i alle fall kontroll. I andre omgang klarer vi ikke å roe ned og spille ball. Ballen brenner i beina, oppsummerer Nils Olav Bjelland etter en middelmådig forestilling i Birkenesparken mandag kveld.

BIL-treneren hadde henta inn veteraner som fjorårskaptein Lasse Aamlid, Steffen Jørgensen og Tommy Ellingsen for å få litt rutine inn i det unge laget. Selv om veteranene slo godt fra seg, kunne de ikke hindre et nytt tap.

Det står 0-0 til pause etter en sjansefattig førsteomgang der begge lag sliter med pasningskvaliteten. Den eneste sjansen vi klorer ned på blokka i løpet av de første 45 minuttene er når en Imås-spiller kommer alene med Kenneth Fossdal etter 19 minutter. BIL-målvakten er imidlertid lynraskt nede og parerer markkryperen.

Imås hever seg

Etter hvilen hever gjestene kvaliteten på både bevegelsene og pasningsspillet. Da blir BIL-spillerne løpende imellom og kommer aldri i gang med sitt eget spill. Hjemmelaget mister ballen altfor ofte på egen banehalvdel, noe som skaper overgangsmuligheter for imåsingene.

Ti minutter ut i omgangen ruller de opp på høyrekanten, spiller inn i midten til en umarkert spiss og pang, der ligger den første ballen i nota bak BIL-målvakten. 0-2-målet kommer seks minutter seinere når en misforståelse i BIL-forsvaret gjør at ballen blir liggende fri like utenfor femmeteren. Imås-spissen lar seg ikke be to ganger og dundrer den i nettet.

Frustrerte BIL-spillere

Kveldens tredje nettkjenning er et knallhardt frispark fra 18 meter som går under BIL-målvakten og i mål. Fire minutter før full tid fastsetter Imås sluttresultatet på en kontring som avsluttes med et knallhardt skudd stang inn.

– Det blir for mye strekk i laget. Da blir vi frustrerte, og det blir for mye én og én, er BIL-kaptein Knut Arild Espegrens analyse.

Froland neste

Tapet får ingen betydning for tabellsituasjonen til birkenesingene. Laget ligger fortsatt på nest siste plass med tre poeng. Jumboplassen innehas av Risør som har tatt ett fattig poeng så langt. Leder gjør suverene Trauma med full pott og 30 poeng, foran Froland og Rygene med 22 poeng.

Birkenes møter nettopp Froland borte i neste serierunde, lørdag 7. september.

Kampfakta Birkenes – Imås 0-4 (0-0) Bane: Birkenesparken kunstgress Mål: 0-1 (55), 0-2 (61), 0-3 (71), 0-4 (86) BILs lag (1-4-3-3): K. Fossdal – P.C. Møller, S. Jørgensen, L. Aamlid, E. Wisløff-Ohrvik (A. Moldal 45 min) – H. Selmani (S. Martinsen 45 min), J. Myhrebakken Bergstøl, D. Christiansen (T. Ellingsen 20 min) – K.A. Espegren, R. Imenes, A. Maxharraj (H. Birkeland Flaa 20 min) Birkenesavisas spillerbørs 3 poeng – Per Christian Møller 2 poeng – Lasse Aamlid 1 poeng – Steffen Jørgensen