Skilek på jordet

Den annonserte skileken søndag er avlyst.

Skileikedagen i morgen på Tobias jorde utsettes. Det er for blaut til å preparere med maskin i området og man tråkker en del gjennom. Utstyret samt bålpanne blir stående og folk må gjerne bruke området. Dette kommer fram i en melding fra Birkenes kommune.

Tobias jorde er blitt et vintereldorado for barn og det vil bli enda bedre.

Det er nå innkjøpt en del skilekutstyr som vil bli satt opp og sette prikken over i-en i skilekområdet. I høst ble det laget fast kuleløype og den har allerede vært i bruk!

Det er løypekjørere i Birkenes IL som preparerer skilekområdet med tråkkemaskin i samarbeid med kulturkontoret. Løypekjørerne her gjør en kjempeinnsats for å legge til rette for at barn kan glede seg med ski på beina. Ved å gå inn på www.skisporet.no kan man følge med når området til enhver tid blir preparert. Det vil stå ute en god del av skilekeutstyret så det er fritt fram for alle å bruke området. Skoler og barnehager har allerede tatt området i bruk og vi håper snøen vil ligge lenge!

Søndag 10.februar blir det igjen skilekedag på Tobias jorde slik vi har hatt de siste årene. Her blir det lek og moro på ski for alle barn. Det er også mulig å ta med akebrett. Det vil bli satt fram griller slik at familier og alle som vil kan grille og kose seg på jordet. Arrangementet vil vare fra klokka 12.00 til 15.00. Alle barn som deltar vil få premie og det er gratis å være med.

Arrangementet er et samarbeid mellom Birkenes IL barneidrettsguppa og Birkenes kommune ved kulturleder og frisklivskoordinator.

Wenche Flaa Eieland

Kulturleder, Birkenes kommune