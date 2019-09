Seinsommer

Det er den tida igjen, da alt virker som det stopper opp og det meste begynner å haste.

På Oggevatn bor det ei dame som funderer på så mangt. Skiftningene i naturen har en helt spesiell plass i hjertet til Birthe Lill Thorvaldsen. Hun deler noen av tankene sine med Birkenesavisas lesere.

Alt på ei gang og holde tunga rett i munnen. Noe koker på komfyren og skal fylles på glass, og ute er det endelig varmt og fint solskinn så det kan plukkes inn og tørkes eller fryses. Oreganoen er full av humler og bier og veps som surrer intenst og samler inn til vinteren. Alt er fullt av insekter og fugler på jakt etter insekter. Eller fugler som sparker opp jord og leiter etter mark. Eller skjærer som finner ut av alt, og kommer forbi alle hindringer, og stjeler alle de hønse-eggene de klarer å spore opp. Hanen sprader rundt og tror han er lekker, men når det kommer til å jage skjærer er han ei pingle. Han skulle bare vite hvor nærme han er til å bli frikase, så hadde han gjort bedre jobb.

Oregano er utrolig populær hos disse insektene, så nå får de lov å frø seg og komme opp stadig flere steder her. Sommerfuglene elsker dem også, og nå er det en ny runde med alle slags vakre utgaver av dem som flagrer rundt og får plantene til å se ut som de får nye blomster, nesten! Nydelige er de, og det er litt vanskelig å se for seg at de begynte som egg, og fortsatte som larver som var umettelig sultne på kål og ellers alt mulig jeg kunne tenkt meg å ha selv. Men en verden uten dem er umulig å tenke seg, så dele litt er eneste løsning. Og bruke vinteren til å oppdatere kunnskaper om hvordan det kan hindres at de spiser like mye. Balanse er greit, i det regnskapet. Det blir kål likevel, og godt er det.

Likevel, det er en sesong med mange utfordringer dette her. Noe ødelegger småplanter og mistanken går til jordlopper eller noe slikt. Detektiv-arbeidet mitt har ikke gitt resultater, jeg må utvide det til å bruke forstørrelsesglass. Kanskje jeg da kan se smådyr i gulrøttene om jeg treffer rett tidspunkt på døgnet. Jeg sådde flere grønnsaker, som neper og reddiker og sommer-gulrot for tre uker siden, men det kommer opp bare for å omtrent å bli borte igjen. Litt klarer seg alltid, men det her er ikke etter planen. Og jeg skal til bunns i mysteriet, for et eller annet sted i prosessen ligger en feil, det er noe som ikke følger den best mulige utviklings-banen for at jeg skal ha det jeg ønsker meg av grønnsaker til vinteren. Lese og gjøre forsøk er neste skritt på veien.

I mellomtida er det viktig å få tomatsausen på glass og passe på det som gir noe tilbake dette året. Grønnkål blir det alltids, og nå skal den også legges på glass for å teste den måten å bruke den på. Frysing er lettvint, men andre måter bruker mindre strøm, og sylteglass har vi masser av, så det får prøves ut. Det er ledig plass ettersom det var utrolig lite blåbær å finne, så bruk det du har og vær glad for det som vokste dette året. Det er ikke veldig mange år siden det var eneste måten å overleve på. Mange steder i verden er det slik fremdeles, og det skader ingen å drive litt matauk og nyte smaken av det man har gjort og fått til med egen innsats. Det smaker alltid best. Ikke minst fordi da vet man hva som er i maten. Hvordan jorda er avgjør også mye på smak, værforhold og alt virker inn på det, og det er stor forskjell på det jeg selv har dyrka og det jeg ellers får tak i. Kanskje bare fordi jeg er tilvent til mine egne produkter, men det er ikke det samme å spise andre steder fra.

Men nå må tomatsausen øses opp, den er ferdig!