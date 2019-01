Mens noen hevder at såkalt politisk korrekthet (PK) handler om alminnelig folkeskikk, mener andre at det truer ytringsfriheten. I USA opplever rundt 80 prosent at PK er et samfunnsproblem.



× Brukernavn: Passord: Logg inn Gå tilbake Glemt passord?



× Bestill nytt passord: Brukernavn: Bestill nytt passord Gå tilbake

Dette innholdet er forbeholdt våre abonnenter: Logg inn og les! Er du ennå ikke abonnent? Tegn abonnement her!